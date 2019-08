VIDEO. Impidieron realizar una Jornada de Canabbis medicinal en la Facultad de Ciencias Agrarias

El evento estaba programado con anticipación, pero al momento de iniciar las charlas desde la Secretaria Académica de esa casa de estudios les informaron que no podían abordar cuestiones vinculadas al cultivo de cannabis.

Esta tarde, desde las 16.30 en la facultad de Ciencias Agrarias debia realizarse la Primera Jornada de Cannabis Medicinal, pero “por orden del decano” no pudo concretarse en ese lugar, por lo que los organizadores acordaron trasladarse hasta el parQue Xibi Xibi para brindar las charlas. Así lo confirmó Mariana Rios, una de las referentes de la asociación Familias Cultivando Argentina, organizadora del evento, quien aclaró que se vieron sorprendidos por la decisión de la Facultad, ya que la actividad estuvo programada con tiempo y consideraron que “fue una clara censura”.

“Nos dijeron que no podemos hablar de cultivo porque es ilegal, pero no podemos dar la charla de cannabis sin hablar de cultivo” dijo Ríos, molesta por lo sucedido. Aclaró que “Aunque no nos dejen dar la charla ahí, decidimos venir hasta el parque y hacerlo al aire libre, donde sea pero vamos a hablar de cannabis”.

Cabe mencionar que el evento tuvo una gran convocatoria, especialmente de quienes padecen alguna enfermedad y estaban interesados en conocer mas acerca de los beneficios del cannabis.