Caso Pérez Volpin: 3 años de prisión al endoscopista

A un año y medio de la muerte de la periodista y legisladora porteña, Débora Pérez Volpin, la Justicia condenó a 3 años de prisión condicional y 7 años y 6 meses de inhabilitación para el ejercicio profesional, al endoscopista Diego Bialolenkier y absolvió a la anestesista Nélida Inés Puente.

La fiscal de juicio, María Luz Castagni, había pedido cuatro años de prisión para el endoscopista y tres para la anestesista, por cuanto ambos fueron participes directos del procedimiento médico que se le realizó a Pérez Volpin el pasado 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo.

En la previa, el abogado de la familia explicó que "hubo responsabilidad médica por que hubo un error médico y no existió ninguna patología previa. Las patologías previas que tuvo Débora no tienen ninguna relación de causalidad con el evento" sostuvieron.

La defensa de la anestesista, en tanto pidió la "libre absolución" de su clienta ya que su accionar, el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin murió mientras era sometida a un estudio médico, "no es pasible de reproche penal".

Mientras tanto, se abrirá un proceso para investigar el supuesto encubrimiento del Sanatorio La Trinidad.

El abogado, Diego Pirota, dijo ante los medios que apelarán únicamente la absolución de la anestesista, ya que "la familia no está buscando venganza y si la Justicia consideró que no es de pena efectiva, no se apelará".

Asimismo, explicó que la familia de Pérez Volpin está conforme con la pena.

Cabe mencionar que tras la lectura del fallo, el juez Javier Anzoategui reveló que los fundamentos de su decisión se difundirán el próximo 9 de agosto.

Un caso que causó conmoción

Débora Pérez Volpin falleció en febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, a los 50 años de edad. Ingresó a la clínica para hacerse una endoscopía programada, y sufrió un paro cardiorespiratorio que terminó con su vida. El caso, tan conmocionante como inesperado, provocó enorme repercusión en múltiples ámbitos, empezando lógicamente por el periodismo, porque la conductora fue durante muchos años una de las voces de muchos programas del Grupo Clarín, tanto en Canal 13 y TN. Pero además su actuación política hizo que la noticia de tan sorpresivo final golpeara el ámbito político.