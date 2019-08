Dos músicos que nacieron en una familia musical, de la que quizás el nombre más fuerte es el del recordado Luis Paredes (una de las voces más hermosas que dio Jujuy, integrante de Los Carabajal y de Los Changos, fallecido hace pocos años), se reunirán en un espectáculo que definieron como "un viaje sonoro al interior de la sangre". Ellos son Franco Paredes y Manu Paredes, hermanos de sangre, unidos además por la pasión que sienten por la música, y el compromiso.

Cada uno en su camino, se destaca por su profesionalismo y por su talento. La dedicación además hizo de ellos grandes valores que en sus proyectos o acompañando otros, brillan.

Franco Paredes fue músico de innumerables formaciones, quizás la que más tiempo lo retuvo fue Los Changos donde cantaba su tío. En los últimos años se destacó, radicado en Jujuy, como compositor y productor musical de sus pares, sobre todo la nueva generación, y el año pasado consagró su carrera con la grabación de su primer disco solista, una maravilla musical que recorre sus propias creaciones, y alguna versión muy personal de otra. "Para andar" se tituló.

Manu por su parte, se encuentra viviendo en Córdoba, donde estudia música y además es músico cesionista de innumerables proyectos. Y además es integrante del grupo folclórico Antawara.

¿Qué es "Restrospectiva"?

Hemos crecido con la música, nos hemos formado en este camino también hemos elegido la música como un proyecto de vida, así que queremos ofrecer este espectáculo, que cuenta esa historia y cómo fuimos caminando juntos en este arte. Por eso se llama "Retrospectiva". Vamos a contar esto a través de canciones y de historias, porque no sólo será un encuentro de sonidos, sino de anécdotas, y lo que uno tiene para compartir sobre lo que ha transitado.

Hay muchos Paredes en el mundo de la música de Jujuy. Ustedes han mamado este arte no sólo en la casa, sino también en el barrio Santa Rosa, conocido por la cantidad de músicos que salieron de ahí. ¿Cómo es tu historia y la de tu hermano en este marco?

Nosotros nos criamos en la calle Perovic del barrio Santa Rosa, en un ambiente no sólo familiar, sino también barrial, con mucho arte, con mucha música, con muchos amigos que vivían con la guitarra, el bombo y cantando. Fue difícil para nosotros salirnos de eso. De repente fue muy natural, primero como juegos en la niñez y en la adolescencia, viéndolos a mis primos mayores y a mis tíos, Gonzalo, Pablo, y nuestro referente siempre, Luis. Lo tomamos no solo a nivel musical sino también desde los personal, desde las enseñanzas.

La familia siempre ha estado acompañando al lado, lo mismo, que los amigos del barrio.

En tu caso, sos músico de un montón de artistas y productor de otros tantos, y el año pasado pudiste presentar tu propio disco que fue muy bien recibido y tuvo muy buena crítica. ¿Cómo sigue tu camino solista?

"Para andar" que es mi primer disco solista, nace a fin de año y como vos decís, ha tenido muy buena recepción de colegas, de periodistas, de gente que hace música y comentarios sobre lo que uno va haciendo. Uno se alimenta de todo eso y crece. Ese crecimiento ha estado vinculado a la producción del proyecto de otros artistas. Estoy muy agradecido de poder acompañar los procesos creativos de mis colegas. Ha sido un año con mucha actividad y crecimiento. Estoy feliz por eso.

Dicen que no está bien hablar de quien no está presente, pero debo preguntarte por Manu, que no está en Jujuy porque vive en Córdoba, y llegará dentro de unos días para esta "Restrospectiva"...

Manu participó del proyecto de muchos artistas locales y nacionales. Se sigue formando en Córdoba. Eso es algo que tenemos en común, la formación continua. El está desarrollando una carrera muy importante como música en la ciudad de Córdoba y se desprende hacia distintos puntos del país. Encontramos esa energía del crecimiento y necesitábamos plasmarlo en un espectáculo. Lo hemos pensado hace mucho tiempo y por distintas razones no encontrábamos la oportunidad.

¿Es la primera vez que estarán juntos en un escenario?

Formalmente sí. Desde que tengo uso de razón que hacemos música pero volcarlo en un espectáculo y tener los dos la misma jerarquía a la hora de compartir la música, es lo que queremos reflejar.

¿Van a tener invitados en el recital?

Nosotros tocamos desde la adolescencia, y queremos revivir esos momentos tan bonitos con Pablo Paredes (hermano de Luis); y también vamos a tener a Tati Domínguez.