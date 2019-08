Colón hundió a Gimnasia en el fondo

Colón de Santa Fe rompió la mala racha en la Superliga y sobre el final logró vencer como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1, en un partido disputado en el estadio "Brigadier Estanislao López" por la tercera fecha del torneo.

Los goles "sabaleros" fueron marcados por el delantero colombiano Wilson Morelo, a los 40 minutos del primer tiempo y en el descuento de la etapa final.

El "lobo" había igualado transitoriamente con un cabezazo de Pablo Velázquez, a los 9 del complemento.

Colón puso en cancha un equipo combinado entre titulares y suplentes, en gran medida porque el partido era complejo dado la necesidad de ambos por los promedios del descenso y porque además tiene que pensar en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Con esta derrota el "lobo" platense quedó en la última ubicación de los promedios y su situación, ya ahora, es complicada si quiere mantenerse en la categoría.

En todo momento el partido entregó un ida y vuelta intenso, pero las jugadas claras ante los arcos no fueron muchas, en parte por la impericia de los delanteros y en otra por la gran actuación de Arias, el arquero visitante. Sin embargo, casi al final de la etapa inicial un centro de Gastón Díaz lo conectó el colombiano Morelo y venció la resistencia del portero.

En el complemento Gimnasia logró llevar a la red todo lo que insinuaba, cuando a los 9’ un centro de Alemán la cabeceó en el área Velluso y apareció Velázquez, para marcar de cabeza el empate. Sobre los 11', cuando Gimnasia hacía mejor las cosas, Da Luz tuvo un mano a mano que Arias neutralizó, pero casi en simultáneo el arquero mandó al córner un remate de Chancalay.

Incluso, en un mal retroceso del "lobo", un tiro libre ejecutado por Gastón Díaz se estrelló en el travesaño de Arias, sin embargo la respuesta llegó con un cabezazo de Spinelli que pegó en el horizontal, luego de varios rebotes en el área "sabalera".

Cuando todo parecía que terminaría repartiendo puntos para ambos, un tremendo pase en cortada de Estigarribia para Morelos, lo dejó solo ante Arias, pero esta vez el colombiano no se equivocó y le dio la victoria a Colón.

Sintesís del partido

Colón (2): Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortíz, D.Schmidth, Escobar, Estigarribia; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Matías Fritzler, Chancalay, Da Luz y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Gimnasia LP (1): Alexis Arias; Leonardo Morales, Coronel, Marco Torsiglieri, Matías Melluso; Víctor Ayala; Comba, Matías García, Horacio Tijanovich; Brahian Alemán; Claudio Spinelli. DT: Darío Ortíz.

Gol PT: 40’ Morelo (C). ST: 9’ Velázquez (G), 45’ Morelo (C).

Cambios ST: Al inicio Velázquez por Tijanovich (G), 7’ Estigarribia por Escobar (C), 15’ Aliendro por Chancalay (C), 21’ Luis Rodríguez por Da Luz (C), 24’ Bolívar por Comba (G), 36’ Matías Gómez por Spinelli (G).