Una jornada con muy bajo movimiento comercial

Después del feriado del 17 agosto en el que los comercios abrieron sus puertas en su totalidad impulsados por las ventas del Día del Niño, en la jornada de ayer, que fue día no laboral con fines turísticos, un gran porcentaje de los negocios del centro capitalino mantuvo sus puertas cerradas mientras que otros tantos optaron por abrir, una decisión que no obtuvo los resultados esperados, ya que el movimiento no fue el esperado.

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por diferentes locales comerciales se pudo saber que en algunos rubros las ventas fueron nulas, mientras que en otros apenas habían registrado entre una y dos ventas durante toda la mañana y se esperaba que repuntara durante la tarde-noche.

En diálogo con el encargado de una zapatería de calle Belgrano, este indicó que "si optábamos por no venir, no hubiéramos perdido nada", y agregó: "haber abierto hoy (por ayer) no cubre todos los gastos generados para tener el negocio abierto como la luz, el pago a los empleados". "Durante la mañana, recién a las 11, vendimos el primer par de zapatos", dijo para graficar la situación.

En la misma línea el encargado de una reconocida tienda de ropa explicó que pese a que el movimiento del sábado fue muy bueno, en la jornada de ayer "estuvo todo demasiado tranquilo", situación que se pudo constatar al ver sus pasillos vacíos.

Esta postal se repitió en la mayoría de los locales comerciales que mantuvieron abiertas sus puertas con la idea de no perder un día de venta en el marco de la crisis económica por la que atraviesa el país y que impacta de forma directa en el bolsillo de los consumidores, que por cierto fueron pocos los que recorrieron ayer las calles céntricas de esta ciudad capital.

Caídas del 40% en ventas

Sobre las ventas en general, el encargado un comercio dedicado a la venta exclusiva de calzados informó que en lo que respecta a su comercio "la situación no es nada buena, ya que las ventas bajaron alrededor del 40 por ciento", informó.

"Después de las elecciones Paso nosotros notamos que fue bastante la caída en las ventas. Habrán bajado por lo menos un 40 por ciento", comentó a este medio.

Sobre esta situación y considerando que la disminución de las ventas es un factor común entre los comercios, explicó que debido a ello "fueron varios los comercios que decidieron no abrir sus puertas" en la jornada de ayer tras considerar que directamente "no valía la pena".

Para el próximo feriado provincial del viernes 23 de agosto, día en que se conmemora un nuevo aniversario de la gesta del "Éxodo Jujeño" los estudiantes y dependencias estatales no tendrán actividad y la atención en los cinco mercados será sólo hasta el mediodía, es decir que funcionarán de 7 a 13.