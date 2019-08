"Pequeño" Reyes y la ilusión del título NOA

Camino a la gloria. Marcelo Reyes se viene preparando para realizar la defensa del título NOA en la categoría pesados de la Unión Sudamericana de Kick Boxing Asociados (USK1A) y por ello necesita respaldo para hacerle frente a tremendo desafío. Es que el "Pequeño" el próximo 23 de noviembre en la "La Caldera del Diablo" del Club Atlético Gorriti se verá las caras con el experimentado salteño Rodrigo Serrudo. Luego el luchador siderúrgico se enfocará de lleno para luchar en mayo del 2020 por el título en el Mundial de Kick boxing que se realizará en el Luna Park, Buenos Aires.

El deportista de 27 años comentó en su visita a El Tribuno de Jujuy que "el año pasado sufrí un accidente en diciembre y venía parado todos estos meses por eso estoy retomando lo que es el entrenamiento y vengo con todo para la próxima pelea", agregando que "me entusiasma la oportunidad de pelear por el título NOA. Ahora trabajamos todo lo que es potencia para sacar un buen resultado. No quiero dar ventajas por el tiempo parado, pero me preparo porque la magia sigue".

Y en ese sentido el crédito provincial confesó que "no tenemos ningún respaldo, salvo el gimnasio que tenemos disponible en el barrio Alto Palpalá, pero después todo es a pulmón. Andamos en la búsqueda de algún sponsor con el profe Carlos Danielo. Soy de El Remate pero quiero hacer quedar bien a Palpalá y a toda la provincia por eso vengo dando y me entreno para buenos espectáculos", finalizó.

Por otra parte, el instructor de Reyes, Carlos Danielo, contó que "el rival de Marcelo es una leyenda muy respetada de la artes marciales en Argentina, es Rodrigo Serrudo. Y tienen una pelea pendiente desde hace año, pero ahora se da en un combate que será bastante intenso. Y en este caso Rodrigo Serrudo y Marcelo Reyes son dos exponentes en la categoría pesados en el país. El combate será en ring de boxeo a 4 rounds de 3' por 1' de descanso".