Trabajan el “Tierra Brava" para el domingo

El próximo domingo desde las 14 se corre la séptima fecha del Interprovincial de automovilismo. La cita será en el autódromo “Tierra Brava” de San Pedro de Jujuy destinada para todas las categorías.

No será una jornada más, ya que las máquinas de las distintas divisiones, gran turismo estándar, Fiat 600, 1100 y las cafeteras, tendrán la posibilidad de presentar el sábado en una exhibición en la plaza General Belgrano de la ciudad ramaleña.

Con el objetivo de no dejar detalles librados al azar, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de diferentes áreas continúa con los trabajos en el autódromo de cara a la cita del deporte “tuerca”.

Por eso desde la Coordinación del predio, junto a la Dirección de Automotores, Dirección de Espacios Públicos, están a pleno, ya que como siempre se busca brindar las mejores comodidades a los pilotos como así también a los espectadores que en gran marco dicen presente.

En este sentido, Gabriel Rocha, coordinador de Tierra Brava, comentó: “Las máquinas comenzaron a trabajar en el circuito, un trabajo grande que está haciendo el municipio en ‘Tierra Brava’, el predio tiene vida día a día, porque no solamente van los fines de semanas los deportistas a hacer actividades sino que todos los días, están corriendo, probando el circuito, ya tienen un espacio para venir las veces que ellos quieran”.

Rocha destacó el apoyo que recibe desde la comuna sampedreña, “tenemos un apoyo grande del intendente Julio Bravo, sin el acompañamiento del municipio no se podría hacer la fecha”.

El coordinador de Tierra Brava detalló la agenda para el fin de semana, “el sábado se realizan las pruebas libres, es una fecha con invitados, por lo tanto van a poder probar el circuito, todo por la tarde, ya por la noche desde las 20 se realizará la presentación de los autos en la plaza General Belgrano, será un show y la gente podrá sacarse fotos con los pilotos, los autos”, subrayó al tiempo que agregó que “el domingo desde las 8 comenzamos con las inscripciones, a las 10 las pruebas libres, todo será rápido porque al tener invitados son más finales, después del mediodía se ponen en marcha las primeras mangas”.

Paralelamente, desde la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Eventos, junto a la Coordinación de Turismo, están trabajando para recibir y brindar información a todos los visitantes, ya que el sábado por la noche habrá un importante movimiento con la presencia de pilotos de diferentes puntos de Jujuy y la vecina provincia de Salta. “Estamos trabajando con Turismo, vamos a hacer que San Pedro vuelva a tener la gente y los autos exhibiéndose en la plaza, algo que hacía mucho no pasaba y a pedido del intendente Julio Bravo logramos hacerlo después de una reunión con el Carmen Motors Club y los pilotos que vienen de otros lados y se van a quedar en nuestra ciudad”, finalizó Rocha.