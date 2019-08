Con la última escalada del dólar los medicamentos aumentaron el 15 %

Los laboratorios no suben los precios al mismo tiempo vez sino que lo hacen en forma progresiva y así se refleja."En muchos tenemos alternativas económicas, pero hay otros que son muy específicos", indican farmacéuticos.

Con el reciente incremento en la cotización del dólar los medicamentos también sufrieron un impacto en su precio en promedio del 15 %, que se suma a otros que ya venían percibiéndose de entre el 3 y 5 %, y se estima que continuarán con más subas. Es a los jubilados a quienes mayores dificultades les generan las subas para poder afrontar los gastos y acceder a su medicación.

"Llega casi al 15 % el impacto que tenemos", explicó la presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, Claudia Martino. Detalló de hecho que hasta el 30 de julio, antes de la corrida cambiaria, los laboratorios ya venían aumentando, algunos un 3, otros un 5 %, y luego del cimbronazo del dólar "algunos pasaron del 7 al 10 % y siguen los aumentos", detalló Martino.

Es que explicó además que los laboratorios no suben los precios al mismo tiempo sino que lo hacen en forma progresiva.

Sostuvo que en ese orden también se incluyen aumentos en la leche, suplementos dietarios, etc. Sucede que si bien el dólar tuvo una escalada del 30 %, y debido a que los insumos para los medicamentos vienen de afuera, sea la droga madre, el plástico, los excipientes, entiende que si se estabiliza la divisa norteamericana, de igual manera se seguirán sucediendo los incrementos de acuerdo a la inflación para igualar el costo de los mismos.

"Calculamos que si estabilizan el dólar igual va a seguir la inflación para igualar los insumos del dólar si no se toman otro tipo de medidas", explicó y entiende que continuarán los incrementos porque no hay medidas para los mercados.

Entre los pacientes está afectando cuando compran, y es por eso que detectan que cada vez más muchos están consultando a los farmacéuticos sobre alternativas más económicas. "En muchas tenemos alternativas económicas, pero hay otros medicamentos que son muy específicos que no tienen alternativa. En los comunes, las crónicas casi siempre encontramos alternativas más económicas por eso recomendamos antes de dejar un tratamiento, a decidir no tomar algo, es mejor consultar al farmacéutico para que oriente cómo llevar su adherencia al tratamiento de acuerdo al bolsillo que tiene", precisó Martino.

Sostuvo que los que toman remedios para enfermedades crónicas no lo sufren tanto si tienen cobertura porque están cubiertos entre un 80 y 100 % por las obras sociales, con lo cual el que no lo tiene sí está complicado.

Esto sin embargo, está afectando a las farmacias en materia de ventas ya que percibieron que las unidades vienen bajando. Sostuvo que en ingreso de dinero tienen el mismo monto pero disminuyeron mucho las unidades, y que el stock en las farmacias se ven muy afectadas.

Es que explicó que lo que vendieron la semana anterior no lo pueden reponer. Por eso detalló que las farmacias compran los medicamentos a 7 ó 15 días, y cobran entre 30 y 60 días, ya que ese es el plazo en que pagan las obras sociales, y supone un 30 a 40 % de las ventas; mientras que lo de los pacientes es lo que reciben en el día.

Cabe recordar que en mayo El Tribuno de Jujuy consultó al respecto, y el incremento de precios en remedios rondaba el 40 % afectando a los pacientes de menores ingresos.

Las opinones

“Los medicamentos los compro mensualmente y siempre hay aumentos todos los meses. Compro con tarjeta. Hasta ahora no tuve que pedir genéricos, desde que me recetaron sigo comprando los mismos medicamentos. No gasto mucho, hay familias que gastan mucho”.

“Están altos los precios. Hasta ahora estoy comprando de contado porque soy pensionada, recién estoy yendo a Pami a retirar el papel para tener cobertura. Gasto mucho porque tengo que comprar para el estómago, los huesos, calmantes, inyectables en la rodilla y seis mil me salen”.

“Los medicamentos en el Pami no están como dice el Gobierno al 100%. Sería bueno que no sean solamente por los tres meses como dicen sino siempre para los jubilados.

Mis hijos no tienen un trabajo estable, es mucho el gasto de medicamentos para mí”.

“Tengo el 100% de la medicación pero dos de los remedios los tengo que pagar, pero ayer voy a la farmacia y me dicen que tengo que pagar todo. Salen más de mil pesos cada uno. Con el problema de huesos tenemos que tomar leche y no accedemos, sale más de 300 pesos; no alcanza”.