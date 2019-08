El gobierno ratificó ayer su política monetaria y cambiaria

El gobierno ratificó la política monetaria y la intervención cambiaria para mantener las estabilidad en el tipo de cambio, tras la asunción del nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien señaló que hay que "cuidar a los argentinos porque todo lo que pasa en los mercados repercute en los ciudadanos de a pie".

En tanto, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, sostuvo también en una conferencia de prensa que "el tipo de cambio actual es muy competitivo" y afirmó que

"hay liquidez suficiente para quienes quieran retirar sus depósitos en pesos y en dólares".

Muy temprano por la mañana, el presidente Mauricio Macri puso en funciones a Lacunza, quien hasta algunas horas atrás se desempeñaba como ministro de Economía bonaerense.

Lacunza transitó los pocos metros que separan la Casa de Gobierno del Ministerio de Economía, donde expresó que el Banco Central utilizará todas sus herramientas disponibles para estabilizar el tipo de cambio en el actual rango de precios.

"Hemos coordinado objetivos con el Banco Central, que usará a su criterio todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios de la semana pasada", señaló Lacunza durante su presentación en el microcine del Palacio de Hacienda.

El ministro aseguró que el presidente Macri le transmitió la necesidad "de garantizar el precio del tipo de cambio como objetivo de primer orden y es lo mejor que podemos hacer para las familias argentinas".

"El tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, no hace falta que esté más alto porque permitir volatilidad o tendencia alcista solamente agregaría incertidumbre y presiones inflacionarias", admitió Lacunza.

En este sentido, destacó la importancia de "cuidar a los argentinos"

Luego, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se expresó en el mismo sentido, al asegurar que la entidad seguirá interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que se requiera.

También en conferencia pero en la sede del Central, Sandleris destacó que "el sistema financiero es muy sólido y líquido" y aseguró que "hay liquidez suficiente para quienes quieran retirar sus depósitos en pesos y en dólares".

"El tipo de cambio actual es muy competitivo, El Banco Central intervino la semana pasada en el mercado cambiario y lo seguirá haciendo", subrayó el funcionario, quien remarcó que "uno de nuestros objetivos prioritarios es reducir la volatilidad cambiaria de la semana pasada". Lacunza, ni bien asumió, ordenó recromprar deuda argentina en poder de los bancos, aprovechando los precios bajos, y redujo hoy su deuda pública en moneda extranjera por un monto total de US$12.810 millones.

A ese montó se llegó luego de realizar pagos por un total de US$2.615 en el marco de contratos de recompra con varias entidades financieras, a través de operaciones donde se cancelaron Bonar 2024 por US$5.948 millones, Bonar 2025 por US$ 4.019 millones y Bonar 2037 por US$ 2.842 millones de capital, precisaron funcionarios de Hacienda. Lacunza informó además que las medidas económicas anunciadas la semana pasada no tendrán impacto fiscal y que en julio, se sobrecumplieron las metas fiscales pactadas con el FMI

Macri se reunió con el campo

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a dirigentes de la Mesa de Enlace, que agrupa a las cuatro principales asociaciones nacionales de productores agropecuarios, ante quienes avaló las 14 propuestas que el sector presentó días atrás y se comprometió a no subir retenciones hasta fin de año.

Así lo señalaron los representantes de la Mesa de Enlace en diálogo con la prensa al salir del encuentro, del que participaron los dirigentes Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere.

El mandatario “firmó el documento y avaló totalmente las 14 propuestas que habíamos consensuado entre las cuatro entidades”, dijo el representante de Coninagro.

En el mismo sentido, el presidente de la Sociedad Rural confirmó que el Jefe del Estado “adhirió en un 100 por ciento con el documento”, un punteo con 14 propuestas que el campo está presentando ante cada uno de los candidatos presidenciales que competirán en las próximas elecciones de octubre.