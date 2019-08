Gremio mercantil propone horario corrido en comercio

Miguel Mamaní, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, informó que se gestiona con el Ministerio de Trabajo de la Provincia el cambio en el horario de atención al público en los negocios, de tal forma que sea corrido de 9 o 10 de la mañana hasta las 18 o 19 por la tarde.

Mamaní dijo que la Ley de Contrato de Trabajo prevé que las labores en los comercios sea solo hasta las 13 del sábado.

Dijo que los trabajadores mercantiles "trabajamos en horario cortado, lo que significa gastar todos los días en cuatro boletos de colectivo para poder ir de la casa al trabajo y viceversa. Por eso nos parece justo o prudente, por lo menos, intentar cambiar el horario de trabajo. Para ello estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, elevando un documento para tener una reunión con la gente de la Cámara de Comercio de Jujuy y a partir de allí proponer un cambio de la modalidad de trabajo para hacerlo en un solo horario corrido, para evitar de esta manera el gasto en el transporte de colectivo", apuntó.

Estimó que en este mes podría haber novedades al respecto, señalando que si se adelanta el cierre de los negocios los trabajadores lo mismo cumplirán con sus ocho horas de labor.

Mamaní recalcó que este cambio solo estaría vigente mientras dure la crisis económica nacional, que ha provocado una retracción en el consumo y, por ende, una drástica reducción en las ventas de los comercios, que además se ven afectados por los "tarifazos" en los servicios públicos. "El horario corrido se haría mientras dure la crisis, seguramente lo vamos a evaluar, y sobre todo lo van a evaluar los empresarios y a partir de allí se fijará si esto es permanente o no".

"Es una propuesta del sindicato, en la que pedimos una reunión con la Cámara de Comercio para tratarla y en la que va a ser moderador la autoridad administrativa que en este caso es el Ministerio de Trabajo de la provincia. A partir de allí vamos a tratar de establecer un mecanismo que nos permita lograr esta modalidad de trabajo".

El gremialista reveló que el lunes último, muchos negocios estuvieron cerrados "por la confusión que hubo respecto al traslado del feriado del sábado 17", pero también hizo hincapié que hay una realidad que no los acompaña: "hay una caída sistemática de las ventas. Normalmente los lunes se vende muy poco y eso también tuvo que ver con la cantidad de negocios que cerraron".

Por otra parte refirió que en lo que va del año cerraron alrededor de treinta comercios y que se perdieron unos doscientos puestos de trabajo, acotando que con la devaluación del peso ocurrida después de las elecciones Paso la situación se podría agravar con "la mayor pérdida del poder adquisitivo", caída de las ventas en los comercios e inestabilidad. "O sea, vamos a seguir teniendo enormes dificultades en materia económica", acotó Mamaní.

Sobre la situación de ese sector laboral, el titular del CEC dijo que "nosotros veníamos con una pérdida del poder adquisitivo de un 15 o 20% y con la suba del dólar de los últimos días vamos a estar seriamente perjudicados. Estimo que vamos a tener una pérdida del poder adquisitivo de un 40 o 50%, y lamentablemente esto va a seguir afectando nuestra realidad. La situación en el interior de la provincia es similar, pero podemos decir que hay mayor precarización laboral", apuntó.

Consultado si hay mayor flexibilización laboral en el sector comercial de Jujuy, Mamaní indicó que "si, efectivamente nosotros podemos decir que el trabajo se ha precarizado en todo aspecto. Primero porque muchos de los compañeros no cobran el sueldo en tiempo y forma, porque lo cobran en cuotas. Pero además surgen situaciones como las que está ocurriendo en una empresa supermercadista del medio, donde algunos gerentes aprovechan la situación para maltratar al personal, para denigrarlo, para incrementarles las horas de trabajo y no abonárselas como corresponden".

Dijo que el secretario gremial del CEC, Raúl Condorí, presentó un documento en el Ministerio de Trabajo y a las autoridades de la empresa en cuestión, para que se solucione esta situación, ya sea suspendiendo a esta persona o cuanto menos que la cambien de sucursal, "porque lamentablemente hay muchos compañeros que están sufriendo esta situación de persecución.

Seguramente además de la presentación que se realizó en el Ministerio de Trabajo, nuestro asesor legal está trabajando para hacer algo, por cuanto hay un maltrato constante y lamentablemente hay empresas con las que no tenemos buena relación".

También expresó que se han generado denuncias con respecto al pago de los domingos en los supermercados.

"Nuestra Federación inclusive, para favorecer la actividad, en algún momento firmó un acuerdo a través del cual establecía el pago para esos días que no están permitidos en la Ley de Contrato de Trabajo, pero esto no se cumple", finalizó.

“No lo vemos productivo; a la hora de la siesta no hay nadie”

Tras conocerse la propuesta del Centro de Empleados de Comercio de modificar el horario de atención en los negocios de la provincia, para que sea de corrido, desde el sector+ privado consideraron que la iniciativa seria inviable. Si bien hasta ayer las cámaras empresariales no habían sido notificadas, y por lo tanto no habían fijado una postura al respecto, algunos referentes del sector manifestaron su negativa a la propuesta. Guillermo Bustamante, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, consideró, a modo personal, que el horario corrido para una provincia como Jujuy no tendría mucho sentido ya que “en el horario de la siesta no hay nadie”. “No lo vemos muy productivo porque la gente esta acostumbrada a los horario que hoy manejamos, a la hora de la siesta no hay nadie, es un horario muerto, más aún en verano, y eso se lo ve, por ejemplo, en el caso de los locales del shopping”, dijo. Consideró además que el horario corrido es más para ciudades grandes donde las distancias impiden que los trabajadores regresen a sus hogares, “no así en provincias chicas como la nuestra; es más, el horario comercial que tenemos propicia que se puedan compartir más momentos con la familia”.

A esto agregó que hay una cuestión “cultural” arraigada que sería difícil de cambiar. “Acá la gente duerme siesta, por ejemplo, entonces es difícil hacer un cambio tan radical”, consideró. Respecto al problema planteado por el sindicato, sobre el gasto del transporte que representa para los trabajadores el doble turno, Bustamante advirtió que “es una cuestión circunstancial. El momento económico que vive el país hace que todo sea mas difícil; aún así no me parece que el horario corrido sea la solución”. Consideró que tal vez para algunos rubros sea viable para facilitar el acceso a ciertos trámites “como en el caso de las inmobiliarias”, o algunos servicios vinculados al turismo, “pero no para el comercio en general”. Si bien aclaró que hasta el momento no abordaron esta iniciativa con los miembros de la comisión directiva de la Cámara, será un tema a discutir. Igualmente todavía resta que desde el Centro de Empleados de Comercio se haga un pedido formal al Ministerio de Trabajo y se aborde la propuesta con los distintos sectores.