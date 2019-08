Preocupa la negativa para la donación de órganos

Desde la asociación "Jujuy da Vida" expresaron una serie de preocupaciones que afligen a la comunidad de trasplantados y en lista de espera, entre ellas "la gran cantidad de actas negativas ante la donación de órganos", motivo por el cual dicha asociación realizará en esta provincia el Primer Encuentro Nacional para Personas Trasplantadas con la participación de referentes de todo el país.

"Sabemos que en otras provincias es mayor la cantidad de gente que manifestó su voluntad positiva para ser donante, en cambio en Jujuy estamos alrededor del 60% de voluntades negativas y 40% de voluntades positivas", estimó Mariana Torres, integrante de "Jujuy da Vida".

Ante este panorama indicó que "la idea es informar a la gente para que se anime, pierda el miedo y pueda cambiar su decisión y de esta manera reducir la lista de espera que tenemos en Jujuy", que según los índices publicados en la sitio web oficial del Incucai, en la provincia hay un total de 187 inscriptos que aguardan la donación de órganos y tejidos.

En esta línea advirtió también que especialistas de la salud detectaron que el número de personas en la lista de espera de hepáticos aumentó considerablemente. "Hace unos cuantos años atrás en la provincia habrían unas 5 personas esperando un trasplante de hígado y ahora tenemos 25", exclamó y agregó que el incremento de este número "deja a la vista que lo que nos está faltando es reforzar la prevención" en materia de salud pública.

Algunas irregularidades

Basada en una experiencia personal, Torres comentó a este medio que durante un viaje realizado la semana pasada a Buenos Aires para realizar sus controles habituales, padeció que los viáticos que les corresponden a los pacientes trasplantados amparados por la ley nacional 26.958, que debiera cubrir al 100% sus gastos, se encuentran desactualizados, considerando la inflación que se registra en lo que va del año en el país.

"Yo pertenezco al Incluir Salud y la plata que nos dan es insuficiente. Para los viajes nos dan $1.000 por día para cubrir el hotel y la comida y sólo la estadía me costó $900, pese a que yo no tengo problema de poner de mi bolsillo justo en esta ocasión no tenía más", comentó Torres tras

solicitar a las autoridades correspondientes "un poco más de organización a la hora de otorgar los pasajes, ya que para poder regresar a Jujuy tuve que solicitar una constancia que me pide el Incluir, pero resulta que ese día, el personal de trasplante no llegó a darme esa documentación y tuve que quedarme un día más, y con el agravante que yo no tenía previsto ese gasto y tampoco disponía de otro ingreso".

Fue esta situación la que la obligó a gastar "el poco dinero que yo tenía más el que ellos me dieron y que sólo me alcanzó para pagar el hotel, quedándome sin un peso para la comida". Es ante esta circunstancia que Torres pidió encarecidamente prever este tipo de situaciones para no generar gastos extras tanto a pacientes como tampoco a la provincia.

El encuentro nacional se realizará en Jujuy

El Primer Encuentro Nacional para Trasplantados se llevará a cabo los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre en la provincia de Jujuy con la participación de

trasplantados y en lista de espera de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, San Luis, Córdoba, Tucumán y representantes de asociaciones y fundaciones que compartirán sus experiencias y sus trabajos en materia de concientización y campañas de donación.

Cronograma

Las actividades darán inicio el viernes 20 con una conferencia de prensa en el centro cultural “Héctor Tizón”, a las 16, a fin de informar sobre los objetivos y ejes del encuentro.

El 21 visitarán museos de San Salvador de Jujuy y por la tarde- noche harán campaña de concientización en el desfiles de carrozas de la FNE.

El 22, pero en Tilcara, replicarán la campaña de concientización para la donación de órganos y tejidos, y culminarán el 23 con una cena de despedida.