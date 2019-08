Tiraron a la basura objetos de las tumbas

Familiares de personas fallecidas se manifestaron indignados porque arrojaron a la basura todas las pertenencias que tenían las tumbas de sus seres queridos. El hecho ocurrió el domingo en un cementerio privado de Villa Jardín de Reyes.

"En el Día del Niño y como todos los domingos, fui a ver a mi hijo en un cementerio privado de Reyes, allí está enterrado. Me llevé con la sorpresa de que tiraron todas sus pertenencias, juguetitos, angelitos y flores. Eso me dolió mucho y estoy desconsolada", mencionó Andrea Flores, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Flores también comentó que si bien el cementerio "no nos permite dejar nada en las tumbas, muchas personas igual lo hicimos. Eso voy a aceptar, que también lo hice, pero no justifica que nos tiren todo a la basura, como si fueran cualquier cosa. Vi personas llorando por eso, me parece muy injusto", agregó.

"Para mi tenían un valor sentimental enorme, y me dirigí a la encargada que siempre está de mal humor, y me dijo que vaya al depósito que ahí encontraría las cosas. No era un depósito, era un basural, y estaba tirado todo, y no estaban las de mi hijo, a lo que la señora me respondió que se la llevó el basurero".

Al respecto, remarcó que "yo sé que hay normas, pero también creo que hay formas y maneras, porque no basta con el dolor que una madre lleva como para que te traten así también. Ellos cuando no pagas un mes te llaman o van a tu domicilio".