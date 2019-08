El jujeño Rodrigo Soria fue goleador en la victoria de Argentina contra México

El jujeño Rodrigo Soria tuvo una actuación destacada en el partido de la Selección Argentina Sub-19 de Voley sobre México por 3 a 1.

La promesa que surgido de Fundación Jujuy Vóley, y que hoy defiende los colores de Club Ciudad de Buenos Aires, fue la figura destacada del partido con 12 tantos.

#FIVBBoysu19. Mundial U19 Masculino



GANÓ ARGENTINA



ARG 🇦🇷🆚🇲🇽 MEX 3-1 25-21 17-25 25-14 25-20



🔜

Jueves 6:00 am vs Egipto 🇪🇬

Viernes 9:00 am vs Alemania 🇩🇪

Sábado 9:00 am vs Japón 🇯🇵