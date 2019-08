Una mujer atacó a puñaladas a otra y le provocó varias heridas

Una joven mujer fue atacada a puñaladas por otra cuando se encontraba en el vehículo de su novio, y por el hecho todavía no hay personas detenidas.

El hecho se registró el domingo pasado en una calle del barrio El Chingo de nuestra ciudad, cuando Fabiana Moyano acababa de subir al automóvil de su novio y no se dio cuenta que otra mujer la esperaba en las inmediaciones.

Fue así que la víctima fue sorprendida por su agresora, quien le lanzó el primer ataque con un cuchillo en el rostro, provocándole un profundo sangrado, mientras la obligaba a descender de ese vehículo.

Cuando la víctima intentó salir del auto, fue atacada nuevamente con otros tres puntazos en las piernas ante la mirada atónita de su novio.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, la victimaria sería pareja del novio de la joven atacada, situación que la denunciante dijo desconocer.

Efectivos de la Seccional 61º de El Chingo y del Same trasladaron de urgencia a la joven al hospital "Pablo Soria", con varias heridas por un elemento punzocortante.

La víctima, Fabiana Moyano, permaneció internada más de 24 horas en el nosocomio y luego de ser dada de alta, se dirigió a la sede policial a realizar la denuncia.

Al respecto, nuestro diario dialogó con Moyano, quien manifestó que si bien su estado de salud se va recuperando, no entiende cómo sigue en libertad "una mujer que intentó acabar con mi vida".

"Por lo que me gritaba la mujer mientras me atacaba, sería pareja de quien era hasta ese momento mi novio, sé que vive en el barrio Los Huaicos", dijo la mujer.

Además Moyano relató que desconocía sobre la situación sentimental que mantenía su novio, "él me había dicho que había terminado con su pareja hacía un tiempo".

"La verdad que tengo miedo de salir a la calle y que me aparezca otra vez esta persona y me ataque nuevamente, soy madre de hijos muy pequeños y temo por mi vida porque me amenazó con matarme la próxima vez que me vea. Yo no quiero nada con esta persona, pero pido que la Justicia actúe rápido y detenga a la mujer que me atacó a puñaladas con intención de matarme", dijo Moyano.