Dolor e indignación por el vandálico ataque a Virgen

En la madrugada de ayer, vándalos destruyeron a mansalva la imagen de la Virgen María Auxiliadora, bellísima obra emplazada al ingreso de la ciudad de San Pedro, en un sector próximo al puente Emilio Lozano, asestando un duro golpe al corazón de la fe de un pueblo que desde tiempos inmemoriales venera a la Santísima Virgen. Fueron numerosas las expresiones de dolor, de impotencia, de indignación de los sampedreños y un triste interrogante al que no se le puede encontrar respuesta. El signo mariano define el perfil de los jujeños, y en San Pedro esta imagen de la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora, Patrona del agro argentino, desde hace más de medio siglo bendice a quienes ingresan o salen de la ciudad por el acceso sur. Esta imagen forma parte de la identidad de los sampedreños, por lo que este hecho, lesionó vilmente a toda la comunidad y apenas tomado estado público este ataque, los sampedreños y sus instituciones intermedias, parroquias, entre otras, hicieron expreso su repudio.

La imagen que mostraba ayer todo el lugar fue lamentable y desoladora, esa obra tan querida de la Virgen estaba destruida totalmente, producto de los "combazos" provocados por los vándalos, las placas rotas y esparcidas por los alrededores.

Fue intenso el peregrinar de la gente que no pudo contener las lágrimas, como doña Eudosia Torres, de quien se podría decir que es la "esclava" de la Virgen, es quien organiza su fiesta patronal, quien dispone todo para recibir en la gruta a los peregrinos que caminan rumbo a la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta, los que reciben asistencia en la gruta. Ayer, en medio de la profunda consternación indicó que no pensaba vivir para ver tan grande daño hacia su madre bendita. "No entiendo por qué hicieron tanto daño, porque destruir la imagen que representa tanto para nosotros. Me levanté de la cama y como pude llegué para ver a la imagen de mi madre, no puede haber tanto mal en el corazón de una persona para que cometa esto", dijo Eudosia, al tiempo de pedirle a la comunidad ayuda para restaurar la imagen y la gruta, que este 8 de septiembre celebrará su fiesta patronal.

"Es incomprensible que en una convivencia ecuménica sucedan hechos de esta naturaleza, que perfilan los ribetes de la maldad y de la miseria humana, por lo que la comunidad exige que se haga justicia, y que todo el rigor caiga sobre culpables y se ponga fin a estos hechos de violencia", fueron algunas de las expresiones de los vecinos.

El hecho se perpetró en las primeras horas de la madrugada, cuando los delincuentes arribaron a bordo de una camioneta llevando una escalera y combos para acceder a la imagen. "Todo indica que la acción fue premeditada, no fue una situación circunstancial producto de la ingesta de alguna sustancia o del alcohol, fue dolosa, fue malintencionada, ya fueron con la intención de destruir la imagen", acotó la gente.

Lo cierto es que este hecho que no tiene calificativo alguno, puso en pie a todo un pueblo y a sus autoridades, que no dudaron en unir manos y voluntades para restaurar la imagen o para emplazar una nueva, todo eso se resolverá en las reuniones que ya comenzaron ayer. También comprovincianos hicieron llegar su solidaridad con el pueblo sampedreño y un escultor de la capital provincial ofreció sus manos para restaurar la imagen.

El 8 de septiembre de 1964 fue inaugurada la gruta que cobija en su interior la sagrada imagen de María Auxiliadora, designada Patrona del Agro argentino. Desde hace 55 años la Virgen con su silenciosa presencia bendice a quienes ingresan y salen de San Pedro por el acceso sur.

Su historia se remonta a 1961, cuando las damas integrantes de la gran familia de agricultores, presididas por doña Adela de Balduín, se abocaron a la recaudación de fondos para la construcción de una gruta dedicada a María Auxiliadora, y ese mismo año fueron además las responsables de organizar la gran fiesta de los Agricultores en la que se eligió por primera vez a la reina que los representara.

La imagen de la Patrona de la Agricultura fue realizada por el escultor Nicasio Fernández Mar y fue bendecida y emplazada el 8 de septiembre de 1964, en proximidades del Puente San Pedro y fue bendecida por el vicario Sixto Villoldo.