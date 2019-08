Flamantes 100 años de la escuela de Tambillos

Otra institución primaria de la Puna acaba de festejar flamantes 100 años, se trata de la escuela Nº 72 de Tambillos. Hubo serenata el 19 de agosto, mientras que el acto central, con un pequeño desfile se concretó el martes pasado.

Los festejos se desarrollaron bajo un clima de recuerdos y emociones de exalumnos y docentes.

Cerca del mediodía comenzó la ceremonia con la presencia principal de los niños anfitriones, sus pares de la escuela de Cochagaste, el director de la escuela centenaria Simón Condorí, el intendente abrapampeño José Luis Liquín, la directora de Nivel Inicial Otilia Subia, la directora de Educación Primaria Patricia Tapia, exalumnos, docentes y comunidad local.

Tras la entonación del Himno Nacional y del Éxodo Jujeño se descubrieron placas recordatorias a cargo del Gobierno provincial, exalumnos y exdocentes.

Luego fue emotiva la presencia de la abuela Restituta Gutiérrez quien fuera alumna y personal de servicio. Recordó que sus primeros aprendizajes fueron en un lugar denominado Churqui Sol (domicilio particular de Saturnino Gutiérrez) "cuando sus techos eran de paja y con paredes de adobe, allí aprendí a leer y escribir. También he sido cocinera... ahora se ha modificado la escuela, me alegra que siga trabajando y la felicito por cumplir 100 años".

También asistió Facundo Gutiérrez, exdirector de la institución, pero también exalumno. También emocionó con su presencia Clara Valdi. Sorpresivamente llegó una carta enviada por Nilda Aráoz, exdocente, desde Francia.

La lista continúa con Beatriz Gutiérrez, hija de Isidoro Gutiérrez, una de las personas iniciadoras de la construcción del actual edificio educativo y del albergue escolar.

La escuela de Tambillos nació el 20 de agosto de 1919 de cuarta categoría nombrando a Octavio Ciares como su primer director, en un primer momento estaba situada al pie de una loma en el lugar Churqui Sol, precaria, sin mobiliario, con matrícula de 12 varones y siete mujeres.

En la actualidad asisten 16 alumnos desde nivel inicial a séptimo grado con niños desde los 3 a 13 años, el plantel docente está compuesto por 9 maestros.

Desde la Legislatura y de la mano del bloque de la UCR, se declaró al centenario "de interés legislativo" y de "interés municipal" por el Concejo Deliberante de Abra Pampa.

Se presentó un número artístico, se cantó el "feliz cumpleaños" y soplaron las velitas de la torta.

Previo a un almuerzo de camaradería se realizó un pequeño desfile.