Alberto Fernández: "Que hablemos con Macri en u momento de transición es razonable"

Con discurso de Presidente electo, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió hoy transitar la transición "sin sensación de riesgo" y remarcó que el diálogo con el mandatario Mauricio Macri en este contexto "es razonable".

"Tenemos que terminar con la idea de que las transiciones son complejas. Hay que tomarlas con tranquilidad, con calma y deben dejar de ser noticia. Todos están muy preocupados si hablamos o no con el Presidente. Que hablemos en un momento de transición es razonable", sostuvo el postulante opositor.

En su disertación en el marco de un seminario organizado por el Grupo Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano, en el barrio porteño de Palermo, el ex jefe de Gabinete llamó a "sacarle todo contenido dramático al traspaso" de mando.

"Tenemos que caminar una nueva etapa. Hablo de crear un nuevo modo de vivir, de convivir, de funcionar. Le ponemos mucho dramatismo a este momento. Es simplemente el final de un Gobierno y el comienzo de otro", añadió.

Asimismo, Fernández descartó de plano la posibilidad de que se produzca un nuevo cortocircuito en una eventual asunción suya, tal como sucedió en el traspaso entre Cristina Kirchner y Macri el 10 de diciembre de 2015.

Aunque más tarde habló "del que llegue" a la Casa Rosada, el dirigente peronista tuvo un discurso de Presidente electo, justificado por los 15 puntos de ventaja que sacó en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de agosto: en esos comicios obtuvo 47,65 por ciento de los votos, frente a los 32,08 puntos del mandatario y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio.

Tras advertir que "este presente lo padecen todos", el postulante opositor se mostró partidario de "parar la pelota, ordenar mínimamente las cosas" a través de "un enorme acuerdo donde participen sindicatos, empresarios y el Estado, en donde cada uno haga su parte".

"Respetar ese acuerdo durante un tiempo, que no puede ser muy extenso. Ya lo tengo hablado con sindicatos y empresarios.

Obviamente hay que hacerlo", añadió Fernández, aunque aclaró que "no urge" hacer reformas previsionales o laborales.