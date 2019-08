"Especial para mí, vuelvo a jugar encasa"

Obtener el primer triunfo del torneo ante su público. Esa es la gran motivación que por estos días tiene el plantel de Gimnasia y Esgrima que se enfrentará a Chacarita mañana desde las 17.40 en el “23 de Agosto” por la segunda fecha del grupo B de la Primera Nacional.

En ese contexto con vistas al duelo ante el “funebrero”, Gimnasia ayer en horario matutino realizó su práctica de fútbol formal en su estadio. Los futbolistas del “lobo” jugaron por un poco más de media hora.

Para los titulares formaron Morel; López, Sánchez, Lazzaroni; Ferreyra, Busse, Frezzotti, Morales, Sanabria; Córdoba y Castillejos.

El debut de Walter Busse, jugador formado en Gimnasia y Esgrima, que retornó en este mercado de pases a la institución “albiceleste”, es la novedad para mañana.

De no mediar inconvenientes de último momento, el güemense será de la partida en lugar de Matías Carabajal en la mitad de la cancha.

Busse se ausentó de la primera fecha ante Riestra por problemas musculares de los cuales en el entrenamiento de ayer se mostró recuperado.

Por otro lado, Matías Córdoba tuvo un golpe en uno los entrenamientos de la semana, ayer trabajó a la par de sus compañeros pero con precaución.

Al finalizar el ensayo futbolístico de ayer fue Walter Busse quien se detuvo a charlar con El Tribuno de Jujuy.

“La verdad que me sentí bien en la práctica, empezamos la semana complicado pero con la idea de llegar al fin de semana, no quisimos arriesgar el partido anterior, pero bueno voy a llegar de buena manera pensando en lo que viene”, dijo el exSan Martín de Tucumán quien se mostró con confianza.

“El sábado será nuestro primer partido, en casa ante nuestra gente y trataremos de sumar de a tres como local”, sostuvo el volante.

El rival de mañana para el “lobo” es uno de los grandes de la divisional, ese condimento hace a aún más particular el partido para Busse. “Todos los partidos son difíciles, es especial para mí porque vuelvo a jugar en nuestra casa después de muchísimo tiempo y uno siempre trata de dar lo mejor. Uno sabe también la expectativa que tiene la gente pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, vamos a enfrentar a un rival difícil que seguramente va ir en busca de lo que nosotros también buscamos que es pelear arriba”, mencionó al respecto.

Siguiendo con el cruce ante Chacarita el salteño aseguró: “Va a ser un partido lindo que se va a definir por detalles, nosotros tenemos que ser protagonistas”.

La importancia de un buen ambiente humano. “Tenemos un gran grupo de trabajo, además de jóvenes también hay gente grande con mucha experiencia trayectoria y somos los que tratamos de llevar adelante al plantel”, manifestó el mediocampista oriundo de la ciudad salteña de Güemes.

Los hinchas se esperanzan con que Gimnasia y Esgrima sea protagonista en esta Primera Nacional y busque el ascenso a la Superliga, en mención a eso el talentoso mediocampista opinó. “Nosotros también tenemos esa ilusión, el equipo se va a ir viendo a medida que pasen estos primeros partidos. Creo que hay equipos que una vez que agarren el rodaje van a pelear y uno de esos somos nosotros”.

Por último, Busse se refirió al dinamismo que propone Gimnasia dentro del rectángulo de juego: “Es un esquema que vamos trabajando, cada día sale mejor”.

Lo concreto es que el “lobo‘” pondrá todo de sí para ganar, con el respaldo de sus hinchas, mañana en un duelo que se verá por TyC Sports.