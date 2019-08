Emotiva representación de la marcha evocativa en el Xibi Xibi

Incesantes fueron los aplausos que acompañaron a la marcha evocativa que por segundo año realizó ayer su pasaje por el parque Xibi Xibi.

Con el dulce y convocante sonido de los erques cruzando en el aire se dio por iniciada la representación de la gesta heroica del Éxodo Jujeño en su 207º aniversario.

La figura del General Manuel Belgrano acompañado por el Canónigo Gorriti, ambos a caballo, encabezó la lenta y emotiva marcha que a su paso iba encendiendo las casi 250 antorchas que alumbraban el largo camino a recorrer.

La calidez de la gente y los aplausos fueron la característica principal de este año en el que, por estimaciones del personal de la Policía de la Provincia, habrían sido parte de esta celebración alrededor de 6.000 jujeños.

Y es que el apoyo y el acompañamiento se hizo sentir fuertemente desde la vera del río como así también desde los puentes que cruzan el Xibi Xibi.

A cada paso de los cientos de hombres, mujeres y niños vestidos de época los aplausos se hicieron sentir como un eco eterno que sólo se interrumpía al grito de ¡"Viva Jujuy!, Viva!".

Así, cansados y encolumnados tirando de las carretas que trasladaban a los más chicos, sus pasos retomaban fuerzas con el vitoreo de los miles de jujeños que en su mayoría decidieron perpetuar la emotiva escena en sus celulares.

Otro fue el caso de los más grandes, de los abuelos, que a la vieja usanza prefirieron registrar en la retina de sus ojos aquella representación que, por el reflejo de los mismos, se notó que les hizo revivir aquellas historias de sus ancestros y les hizo sentir en la piel la tristeza sufrida por nuestro pueblo.

Pero también un sentimiento de fuerza se transmitió anoche en el paso firme de los cientos de familias que, muchas sin pertenecer a alguna asociación gaucha, estuvieron presentes como todos los años cumpliendo con el mandato familiar y con el objetivo de no dejar olvidar el valor y la importancia de esta gesta que colaboró con la Independencia argentina.

Ya a la altura del anfiteatro "Las Lavanderas" y desde el palco oficial que finalmente encabezó el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, el presidente del Concejo Deliberante capitalino Lisandro Aguiar y demás funcionarios y legisladores, escucharon atentos la lectura del bando a cargo del General Belgrano.

Acto seguido se procedió a la quema simbólica de las casi 60 chozas construidas con pajas, habiéndose convertido este en un momento en el que a más de uno se le hizo un nudo en la garganta al ver cómo las llamas las consumían y eran dejadas atrás con mucho dolor.

La columna que marchó orgullosa en sentido sur-norte finalmente culminó su recorrido a la altura del puente Argañaraz.

Las actividades de hoy

Hoy 23 de agosto las actividades en conmemoración al Éxodo Jujeño continuarán con la realización del desfile cívico, militar y pasaje gaucho en la avenida Forestal del barrio Alto Comedero y con los Hornitos en la exestación.

Las opiniones

Siento que como docente debo ser parte de esta celebración pero también trayéndolos a ellos a participar para que puedan vivenciar y hacer una relación de lo que fue el pasado de nuestra provincia y lo que es el presente, por eso creo que es muy importante y necesaria la participación desde adentro, por eso vinimos todos vestidos de la época.

Yo estoy aquí por tradición, me crié en Jujuy a caballo paseando entre los tambos y ahora en mi vejez estoy volviendo a disfrutar de todo esto y esta es la primera vez que me animé a estar más cerca porque ahora siento más ganas de participar. Al gauchaje lo llevé siempre en mi ser y en mi corazón, y aunque no pertenezco a ninguna agrupación aquí estoy y estaré.

Año tras año vengo participando porque soy jujeño de pura cepa y esta es una cultura que no debemos perder nunca jamás en la vida. Y me parece que es necesario que nuestra gesta heroica llegue a otras provincias porque nosotros paramos al invasor y es así que esta es nuestra cultura y ahora nuestra tradición.

Como docente de la Escuela Nº 420 que es nocturna, yo siento que esta jornada además de conmemorar esta gesta heroica tiene el fin también de ayudar a vivenciar lo que nuestros antepasados vivieron ese 23 de agosto de 1812. Y como docentes creemos que ser parte de esto iba a ser muy rico para los estudiantes, por eso estamos acá.