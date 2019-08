Instan a denunciar si se ven mangas de langostas

Alertaron a productores jujeños y los instaron a informar en caso de ver una manga de langostas que ingresó al país de Paraguay, pasó por Formosa, Chaco, llegó a Santiago del Estero y se estima que está en Catamarca. Sin embargo, desde Senasa se teme que ingrese directamente por el Noreste y llegue a Salta y Jujuy, no obstante continúan los monitoreos y controles.

"Estas mangas entraron por Paraguay hace aproximadamente dos meses, y pasaron a Formosa, Chaco, de norte a sur, y en los últimos días se estuvo moviendo al oeste, está dentro de Santiago. Se fue moviendo desde Suncho Corral hasta Lavalle, Catamarca", explicó Gustavo Zagaglia, referente de control de langostas del NOA del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Aclaró, sin embargo, a la población que las langostas se alimentan de vegetales, por lo que aseguró que si se ve sobrevolar alguna ciudad no significa ningún peligro para los humanos, ya que no transmite enfermedades ni provoca nada.

Explicó que si bien pasó por la capital de Santiago del Estero, se cree que se encuentra en Catamarca, pero en relación al tamaño de la manga estiman que el daño fue mínimo, así que se cree que se está alimentando de la vegetación nativa, del monte con lo cual no habría afectado ninguna producción.

Detalló que se está haciendo un control y seguimiento de la manga, sin embargo, explicó que se trata de algo difícil de hacer ya que suelen volar durante el día y se posan de noche, el momento de combatirlas. Lo difícil del control de manga, según explicó, es delimitar la zona donde se posaron, determinar que no haya viviendas, gente, apiarios o canales de agua o ríos cerca para poder hacer un tratamiento aéreo, pero se debe hacer antes de media mañana en que renuevan el vuelo. Se hicieron algunos vuelos, tres o cuatro, pero es muy complicado el manejo y control de una manga", insistió Zagaglia. Sucede que Senasa tiene una red de vigilancia permanente, estén o no las langostas hace un monitoreo mensual en las rutas, ya cuentan con productores a los que capacitaron para informar en lugares estratégicos, y hasta el momento no tienen noticias de su paso por Salta ni por Jujuy.

La preocupación al respecto pasa por el temor a que ingresen. "Estamos preocupados que entren desde Paraguay por misión La Paz, Santa Victoria Oeste a que entre por el sur de Santiago. Pero todo puede suceder con las langostas, estamos alertas", agregó Zagaglia y es que entienden que es más posible que ingresen por allí.

Es que hasta 2015 las langostas no habían aparecido por 60 años y lo hizo con un brote, luego desapareció en 2016, volvió a aparecer en 2017, desapareció en 2018 y volvió este año. Entonces desde 2015 se reactivó el control del circuito migratorio entre Bolivia, Paraguay y Argentina que trabajan conjuntamente. En 2017 pasó por suelo jujeño, ingresó por Salta por Santa Victoria Este, Tartagal, y se desparrama por el sur de Salta y este de Jujuy, Calilegua, Yuto, Palma Sola y San Pedro.

Lo cierto es que una manga puede volar hasta 150 kilómetros por día. Por ello reviste importancia que los productores denuncien a Senasa la presencia de langostas de modo de seguir la ruta migratoria y su comportamiento. Cuentan con equipos terrestres para aplicar en bordes de caminos, que también se recomienda a los productores para aplicar.

Explicó que esta manga de langosta está aún inmadura sexualmente, y cuando lo haga se producirá la cópula y la ovipostura, Cuando ponen huevos es otro el tipo de control. Por eso lanzaron un manual de procedimientos disponible en la página web http://www.senasa.gob.ar.

Dónde y cómo informar

Los otros canales de denuncia son a través de correo electrónico acridios@senasa.gob.ar; la línea telefónica gratuita 0800-999-2386 opción 3, 0888 420409, en las oficinas de San Pedro con Inta; en la Municipalidad de Yuto; en la oficina de Senasa en San Salvador de Jujuy, de calle Salta 879, 4244703, o Alberdi 84. Además, cuentan con comunicación con grupos de WhatsApp por cada provincia.

Otra de las innovaciones es la aplicación lanzada “Alerta Senasa” para el celular y que se usa ya que permite subir foto para determinar si se trata o no de una langosta y toma la georreferencia.