Realizaron otra marcha contra la plantación de marihuana

Vecinos de Perico, agricultores de El Pongo y referentes de organizaciones sociales, marcharon en la mañana de ayer en protesta contra la plantación de marihuana. Más de 400 personas se concentraron frente al edificio de la administración de Finca El Pongo, en calle Malvinas Argentinas, desde donde partieron hacia el Concejo Deliberante periqueño.

La delegada de la Triple C, Nancy Martínez, dijo que "no queremos que se siembre y se plante la marihuana en Perico, queremos seguir sembrando hortalizas, verduras, las frutas que se producen aquí y queremos vivir en paz. Esta es la novena marcha, entre las que hicimos también fuimos al aeropuerto cuando vino el Presidente, entonces le entregamos una nota pidiendo que esto no continúe porque no sólo nos va a perjudicar como ciudad, sino como provincia, no queremos que se cambie la matriz productiva de esta parte de Jujuy".

La marcha fue bastante ruidosa y no pasó desapercibida porque se realizó cerca del mediodía, cuando el movimiento es más importante, luego de manifestarse frente al Concejo Deliberante, continuaron su caminata hasta la feria minorista. "Queremos que los vecinos nos escuchen para que tomen conciencia del peligro que se acerca para todos los habitantes de la zona, la marihuana es una droga que atraerá a todo tipo de malvivientes", resaltó Martínez.

La referente de la CCC dijo que "fuimos a la fiesta de San Roque en El Pongo y allí vimos que hicieron más invernaderos para la marihuana, fuimos testigos de cómo hay más seguridad custodiando todo, también escuchamos decir que van a bajar el arriendo al productor y le dieron máquinas, pero de qué sirve si van a seguir avanzando con este proyecto que tienen de plantar la marihuana, no estamos para nada de acuerdo".