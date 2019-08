Se incrementó el consumo de drogas este año

SERGIO RIQUELME

En lo que va del año hubo un incremento, en Libertador General San Martín, de un 10% en el consumo de cocaína, comprende la franja desde los 13 hasta los 26 años de edad donde disminuye pero aparece el consumo de alcohol.

Sergio Riquelme es acompañante terapéutico en Salud Mental, trabaja hace más de 15 años con la política de alcohol y drogas en esta ciudad, trabaja además en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús para todas las personas que padecen estas enfermedades.

Riquelme destacó que a lo largo de estos años se incrementaron las atenciones en la demanda de pacientes, desde hace aproximadamente 6 años, tiempo en que comenzaron a llevar estadísticas.

"Desde la parroquia estamos trabajando con un equipo de profesionales con el cual brindamos ayuda, contención a las personas que padecen estas enfermedades, los tratamientos son totalmente gratis, el equipo está compuesto por psiquiatra, psicólogo, médico clínico, además de talleres terapéuticos de carpintería, albañilería, herrería, electricidad y computación".

Destacó que desde la iglesia hacen un aporte, mínimo, a todas las instituciones y profesionales que colaboran con la prestación de sus servicios.

Sobre el índice de estas adiciones en nuestra localidad manifestó que "tenemos un altísimo índice de jóvenes con serios problemas de drogas, en lo que vamos de este año se incrementó casi un 10% el consumo de cocaína. Son estadísticas que nosotros venimos realizando, hace 6 años aproximadamente, desde la parroquia. Vemos cómo va creciendo el consumo del alcohol, de las drogas, la marihuana es la de mayor consumo, tiene un porcentaje muy alto, en Libertador General San Martín además en estos meses creció bastante el consumo de la cocaína".

"Esto refleja que estamos en una comunidad sin apoyo, que no tiene los recursos de los profesionales, que tendría que tener como un centro de rehabilitación por la cantidad de demanda. Nosotros seguimos trabajando desde la parroquia a pulmón y con la ayuda de la gente que colabora con su aporte mensual, de esta manera pagamos los tratamientos logrando sacar a los jóvenes de las drogas o a personas adultas con problemas de alcoholismo".

"El incremento del 10% en el consumo de cocaína es porque el joven que el año pasado no consumía marihuana, en este 2019 pasó a consumirla, por la falta de tratamientos y de un Centro de Rehabilitación, que no tenemos en nuestra localidad, tiene que ser un centro que tenga todos los profesionales trabajando exclusivamente en esta temática, trabajar con los barrios y con la comunidad con el objeto de bajar este índice de consumo".

Destacó además que aumentó la delincuencia en los jóvenes afirmando que "son jóvenes que roban para comprar la cocaína, debemos decir que también aumentó su venta por lo cual hay un mayor número de personas que venden estas sustancias. Si en seis meses se incrementó un 10%, cuánto se incrementará hasta fin de año. Nosotros marcamos estadísticas que desde los 13 años comienza el consumo hasta los 26 donde comienza disminuir el consumo de droga y aumenta el de alcoho", enfatizó.

Respecto al sistema que llevan adelante explicó que la entrevista con el paciente es individual porque comprobaron que trabajar de manera grupal provoca que las personas se invanden entre sí, que no quieren contar lo que les sucede, no quieren compartir su situación por lo que optaron por lo individual para escucharlos y contenerlos derivándolos luego a los respectivos profesionales para continuar con su tratamiento, "esos tratamientos, con la coordinación del padre René Ruiz, se realiza un aporte a modo de colaboración para que los profesionales puedan atenderlos gratuitamente", expresó. Informó que los pacientes son atendidos en el Centro de Atención Primaria a la Salud "Fernando Campero", en lo que refiere a psicología y clínica mientras que psiquiatría en una clínica privada. Los talleres terapéuticos funcionan en la Escuela de Capacitación "Roberto Domínguez". Explicó que los que asisten a los talleres no obtienen un certificado por su capacitación puesto que muchas veces ingresan en cualquier mes del año, que la idea es brindarles el espacio necesario y a la misma vez un oficio; de continuar con el tratamiento, al año siguiente, se inscriben como alumno regular". Por último, expresó que "la comunidad valora el trabajo que venimos realizando desde la pastoral de las adicciones de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. La gente nos colabora mucho, algunos hacen su aporte mensualmente para esta causa de poder pagar los tratamientos a los jóvenes que no tienen obra social y a los adultos que no tienen trabajo y que padecen el problema del alcoholismo".