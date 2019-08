La Fiscalía requiere la declaración de Caucota

Se llevó a cabo la tercera audiencia donde se presentaron cuatro de los seis testigos que debían declarar por la causa que se le sigue a Maximiliano Nicolás Maraz, acusado como supuesto autor de los delitos de "homicidio -un hecho-, y homicidio simple en grado de tentativa - un hecho- en concurso real", ocurridos en el barrio San Cayetano de esta capital en febrero de 2017.

Como en todas las audiencias estuvieron presentes los familiares de Emilio Fernando Choque.

La madre de la víctima Polonia Nélida Zalazar estuvo acompañada de dos de sus hijos y un primo. El hermano mayor Adrián Serafín Choque tuvo los ojos brillosos mientras escuchaba el relato de los testigos. En primer término fue llamado a declarar Gustavo Tolay Garay, un vecino del lugar donde se produjo la muerte de Choque y quedó herido Caucota.

Tolay Garay se esforzaba en no querer recordar lo sucedido la noche del 23 de febrero de 2017, lo que le costó que la presidente del trámite Carolina Pérez Rojas le recordara que estaba bajo juramento y que había sido convocado como testigo, por lo cual debía responder de la mejor manera lo que le preguntaba el fiscal Darío Osinaga Gallacher.

Es así que con mucho esfuerzo afirmó que esa noche se encontraba pintando en el segundo piso de su casa y que al escuchar ruidos raros se acercó al balcón pero que no pudo ver mucho porque donde estaban las personas hay un árbol que tapa la luz y de su casa no se ve nada.

Hizo referencia al auto Suran gris que estaba en el lugar y además reiteró hasta el cansancio que no conoce a ninguno de todos los protagonistas del hecho.

Cabe destacar que también afirmó vivir en ese domicilio desde toda la vida, pero no saber de la presencia de trapitos que cobran por el estacionamiento o "peaje" a quienes concurren a los dos negocios ubicados en la esquina de su casa.

También con mucha "cancha" se presentó Gustavo Ricardo Flores, detenido por "homicidio simple" en otra causa y amigo de la infancia de Maximiliano Maraz, que se separaron sin causa alguna y que no lo volvió a ver más.

Resaltó que a esos negocios va gente de otros barrios a robar y que por eso no se quedaban a tomar en el lugar, ya que compraban y se iban "para no comerse un garrón" aclarando que no sabe nada del hecho.

Profundo dolor

La familia de la víctima se muestra profundamente dolida y espera que se haga justicia porque Emilio era un hombre trabajador que esa noche había decidido compartir con su hermano, el primo y un gran amigo que vive y trabaja en el sur.

La audiencia se inició con dos horas de retraso en relación a la fijada, según los jueces esperando a dos testigos que sabían no se presentarían.