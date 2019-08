Se vivió un desfile con profundo fervor patriótico

Fue un aniversario multitudinario. Portando escarapelas en sus abrigos, sentados sobre la vereda, otros en sus banquitos con una sombrilla. También había personas amontonadas en los costados, todos desesperados por tener una vista limpia para vivir ayer una de las fechas más significativas de nuestra provincia: el desfile cívico militar y gaucho en conmemoración al 207º aniversario de la gesta heroica al Éxodo Jujeño.

La Ley 25.664 dice que nuestra provincia es capital honorífica de la República en conmemoración de la gesta patriótica del pueblo jujeño.

Se inició con la presentación y el saludo por parte del gobernador Gerardo Morales a la Agrupación Bandera "Éxodo Jujeño". Durante el desfile, el mandatario le dio la bienvenida al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey quien se sumó al evento desfilando junto a integrantes de los fortines.

Ayer, la avenida Forestal del barrio Alto Comedero se vistió de celeste y blanco para ser escenario de un nuevo año de conmemoración al Éxodo Jujeño.

Se trata del reconocimiento a la histórica hazaña promovida por el General Manuel Belgrano, quien como estrategia militar le pidió al pueblo jujeño en 1812 que queme sus posesiones y abandone sus hogares para dejarle tierra arrasada al ejército español.

Con la participación de miles de personas, se evocó la fecha patriótica con el desfile de cincuenta instituciones educativas, un impecable despliegue de efectivos de las fuerzas armadas y alrededor de cien agrupaciones gauchas de diferentes puntos.

Con un gran orgullo y patriotismo, la Banda de la Policía de la Provincia abrió el evento entonando las estrofas del Himno al Éxodo Jujeño, luego hicieron su paso establecimientos de diferentes niveles educativos, entidades intermedias, de las fuerzas de seguridad, del Ejército y diferentes instituciones tradicionalistas.

La emoción fue un sentimiento palpable durante más de cinco horas. El instante que conmovió a los presentes fue el paso de las delegaciones de todo el país, integradas por hijos de excombatientes jujeños que trabajan para mantener viva la memoria de la gesta de 1982, acompañados por veteranos de guerra.

Un recuerdo que perdura

Casi al final de la avenida, se encontraba sentado sobre la vereda José Acosta, junto a su hijo de 8 años, Mauricio. Ambos sonreían mientras trataban de sacar fotos con una cámara de celular a los veteranos de guerra y a militares. Con los ojos llenos de lágrimas cuenta que desde hace un tiempo no presenciaba un desfile "tan patriótico" que evoca la historia de un pueblo. "Quizás para algunos sea algo normal pero para mí no lo es, estar junto a mi hijo y hablarle sobre la lucha de los héroes y que me escuche con atención, no tiene valor", expresó emocionado.

Cerca del palco, estaba Nélida Gutiérrez, sentada en una reposera tomando mates. Cuenta que cuando trabajaba como docente en una escuela de San Pedro, solía participar de diferentes desfiles junto a sus alumnos. "Era un momento lleno de alegría y emoción. Disfruté tanto los desfiles que no me olvido", dijo.

El Xibi Xibi será escenario fijo de la marcha evocativa

Al encabezar los actos centrales para recordar un nuevo aniversario de la gesta heroica del pueblo jujeño, el gobernador Gerardo Morales resaltó que el 23 de Agosto pone a la provincia como protagonista en la historia grande de la Argentina. A su vez se refirió a la importante multitud que se convocó el jueves en la marcha evocativa en el parque Xibi Xibi, “la gente se ha apropiado de ese espacio y ese será el escenario”.

“No está nada definido”

El mandatario también analizó qué podría suceder en las elecciones generales. Indicó que pese a los resultados de las Paso “todavía no está nada definido quién va a ser presidente, estamos de pie, vamos a luchar, es muy difícil revertir la situación pero es posible”, agregando que esperan que el presidente continúe siendo Macri, “con él tenemos la garantía de todos los proyectos, si gana otro presidente, tal vez tengamos que parar muchos proyectos y eso puede hacer retroceder a Jujuy”.

Visita presidencial

Al finalizar, mencionó que se prevé la visita del presidente Mauricio Macri para la inauguración de la obra del aeropuerto “Horacio Guzmán” y a fines de septiembre a la inauguración de la planta solar.

“Acompañar al pueblo”

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se mostró alegre durante el desfile y destacó que el 23 de Agosto es una de las gestas más importantes que se vivió no sólo en el país, sino también en todo el continente. “Es una enorme alegría acompañar a este querido pueblo”, sostuvo.

“Nuestra historia tuvo tanto sacrificio y valor”

El jefe del Regimiento 20, Gonzalo Herrera, destacó ayer que recordar un nuevo aniversario de la gesta heroica, es un honor “festejar junto al pueblo un hecho de nuestra historia que tuvo tanto sacrificio y valor”, dijo.

A su vez recordó que entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre, efectivos de la IV Brigada Aerotransportada y la de Aviación del Ejército, junto a la Brigada de Montaña V participarán de un adiestramiento en el norte. La actividad tiene el fin de disuadir amenazas transnacionales mediante el despliegue y adiestramiento de las organizaciones de la brigada.