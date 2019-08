Reik, J Balvin y Lalo Ebratt estrenan su nueva megacolaboración

“Indeciso” es el nombre del nuevo sencillo que une el talento del grupo mexicano de pop más importante de los últimos tiempos Reik, el sonido innovador del artista urbano más escuchado en plataformas digitales, J Balvin, y el explosivo ritmo y carisma del cantante colombiano Lalo Ebratt.

“Para nosotros es un honor, además de un gusto, trabajar con J Balvin y Lalo Ebratt,” comentó Reik. “J Balvin es de los exponentes de la música urbana que se volvió de nuestros favoritos desde el principio, no solamente por la música que hace, sino por todo el movimiento que ha iniciado y lo que representa.”

Esta esperada mega-colaboración, de ritmo contagioso y letras que no saldrán de tu cabeza, será sin duda el nuevo tema en español que llegó para romper récords de audiencia alrededor del mundo. Ahora todos tendrán una razón para bailar y cantar con este ritmo:

“Y ahora yo me la paso buscando, una razón para verte bailando. Me robó el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso”

El tema fue producido por German Duque y Felipe Gonzalez y el colorido video dirigido por el reconocido director venezolano Nuno Gomes.

La canción es un hitazo,” añadió Reik. “Además que el proceso de hacerla, tanto el track como el video, fue lo máximo. La hemos pasado increíble y estamos bien emocionados de por fin poder compartirla.”

El video de esta pegajosa canción se estrenó en Estados Unidos en exclusiva con MTV y se transmitió por MTV Live, mtvU y los icónicos billboards de Viacom en Times Square.