Why Don’t We presenta su nuevo single oficial

La exitosa banda pop Why Don’t We acaba de lanzar su nuevo single “What Am I”, ya disponible junto a su video musical dirigido por Andy Hines (MIRALO ACÁ).

Compuesto por Ed Sheeran y producido por Steve Mac, el single marca el regreso después de “8 Letters”, canción del Top 20 que obtuviera la certificación de Oro en EE.UU.

“What Am I” llega en un espectacular momento para Why Don’t We, marcado por su mayor gira a la fecha, 8 Letters Tour, que continúa hasta fin de año con shows con entradas agotadas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. A principio de este mes, Why Don’t We también recibió el premio a Mejor Grupo en la entrega de los Teen Choice Awards de 2019, además de recibir la nominación como Mejor Grupo en los MTV Video Music Awards de 2019. La banda se presentará en la serie de conciertos del programa TODAY Show,regresando una vez más al Rockefeller Plaza, tras la presentación del año pasado que reunió a una de las más grandes audiencias del verano.

“What Am I” es el octavo single de Why Don’t We en 2019, precedido por una serie de lanzamientos mensuales que incluyeron: “I Don’t Belong In This Club” con Macklemore, ”Come To Brazil,” “Unbelievable,” “Big Plans” y otros.

Con más de 1.200 millones de reproducciones de audio en todo el mundo, 4,1 millones de seguidores en Instagram y más de 480 millones de vistas en YouTube con más de 2,9 millones de suscriptores en menos de 3 años, Why Don´t We es uno de los grupos nuevos más importantes de la música pop. Con un enfoque innovador y poco convencional con respecto al lanzamiento de música nueva y dedicándose activamente a su creciente base de fans, esta joven y prolífica banda editó cinco EP en menos de 12 meses. Después de sólo un año juntos, la banda consiguió el ansiado lugar en el Jingle Ball Tour de iHeartRadio, incluyendo la parada en el Madison Square Garden de NY en donde compartieron escenario con Taylor Swift, Ed Sheeran, Camilla Cabello, entre otros. Su álbum inaugural de 2018, 8 Letters, debutó en el Top 10 del Billboard 200 en el puesto N° 9 y en seguida escaló al N° 1 en el chart de Albumes de iTunes en EE.UU.

La banda vendió shows con entradas agotadas en Norteamérica y se encuentra actualmente de gira con su 8 Letters Tour, que incluyó una fecha en el Radio City Music Hall de Nueva York con entradas agotadas en menos de dos horas. Las presentaciones en televisión nacional incluyen TODAY de NBC, Good Morning America, Live with Kelly and Ryan, The Late Late Show with James Corden, Good Morning America, Jimmy Kimmel Live!y otras. Los artículos de prensa más importantes incluyen Rolling Stone, Entertainment Weekly, Billboard y TIME, entre otros.

La banda Why Don´t We está integrada por Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais y Jack Avery