River con suplentes se enfrenta a Talleres

River Plate, que ya olfatea un nuevo superclásico con Boca Juniors para las semifinales de la Copa Libertadores, recibirá hoy a Talleres de Córdoba, en partido de la cuarta fecha de la Superliga. El encuentro, en el estadio "Monumental" de Núñez, comenzará a las 17.45, tendrá arbitraje de Néstor Pitana y será televisado por la señal codificada de TNT Sports.

Aunque este River de Marcelo Gallardo tiene la cuenta pendiente del torneo local, el cruce posible con Boca en las semifinales de la Libertadores vuelve a atraer toda la atención. Lo sucedido el año pasado, todo lo que rodeó la definición del certamen y obviamente el resultado (el "millonario" terminó levantando la Copa en el estadio "Bernabeu"), renuevan la expectativa.

Para que ello suceda ambos deben liquidar el trabajo ya iniciado: River en Asunción de Paraguay ante Cerro Porteño (luego del 2-0 de la ida), y Boca, acaso más fácil, en la Bombonera con la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, a la que le ganó 3-0 en Quito.

Hay otro superclásico previsto y será por la Superliga, justamente luego de esta fecha, el domingo 1 de septiembre en el "Monumental". Y en ese camino del torneo local, al que Gallardo quiere sumar en su palmarés particular, hoy toca Talleres. River viene de una goleada extraordinaria, 6 a 1 sobre Racing en el mismísimo "Cilindro" de Avellaneda, y por esta acumulación de compromisos el "Muñeco" apelará a la rotación. Se anuncia el debut del chileno Paulo Díaz, único refuerzo llegado para esta temporada, y la presencia de algunos jugadores que necesitan recuperar su ritmo después de lesiones, como el zaguero Javier Pinola o los delanteros Scocco y Pratto. El "millonario" llega invicto con dos triunfos (Lanús y Racing) y un empate (Argentinos Juniors en el debut). Talleres, por su parte, suma cuatro unidades (triunfo sobre Vélez, empate con Central Córdoba de Santiago y caída ante Rosario Central), y llega a Núñez con el deseo de dar el golpe. El DT, Alexander Medina, no podrá contar con el central Javier Gandolfi, que no se recuperó de una sobrecarga muscular, y en su reemplazo ingresará Enzo Díaz.

Unión recibe a Lanús

Unión recibirá hoy en el 15 de Abril de Santa Fe a Lanús, en partido de la cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro comenzará a las 13.15, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por TNT Sports.

Ambos llegan con números similares (4 puntos, 1 victoria, 1 empate, 1 caída), pero las urgencias son más evidentes para el "granate", que está apenas por arriba de los tres puestos de descenso directo (Patronato, Rosario y Gimnasia). En ese camino los de Luis Zubeldía llegan con el envión de un gran triunfo en la fecha pasada, 3-1 sobre Vélez, pero Unión es un rival duro, se sostiene en la regularidad que le viene dando desde hace años Leonardo Madelón y en su cancha se hace muy fuerte.