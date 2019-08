Jujeños marcharon en "defensa de la República"

En adhesión a una convocatoria nacional, ayer en la provincia se realizó una marcha en apoyo al Gobierno Nacional y a la figura del presidente Mauricio Macri, bajo la consigna "Defendamos la República". De la manifestación, participaron numerosos vecinos de la capital, quienes se congregaron y marcharon alrededor de la plaza Belgrano.

Con banderas celestes y blancas, un nutrido grupo de personas, aproximadamente unas 400 o 500, se congregaron en la plaza para manifestar su apoyo a la actual gestión, tras los comicios del pasado domingo 11, donde se impuso Alberto Fernández.

Con algunos carteles que expresaban su rechazo al Kirchnerismo y las políticas populistas de ese gobierno, comenzaron a marchar dando varias vueltas a la plaza, de manera pacífica y sin cortar el tránsito vehicular.

En cada vuelta hicieron breves pausas frente a Casa de Gobierno para entonar el Himno Nacional y agitar las banderas.

Durante la manifestación, no faltaron los cantos con la clásica consigna del oficialismo "Sí se puede!", y otras en un claro apoyo al jefe de Estado: "Mauricio querido, el pueblo está contigo". El paso fue acompañado además con palmas, algunos redoblantes y las bocinas de ocasionales conductores que adherían a la movida.

La propuesta contó con la participación de la ministra de Educación, Isolda Calsina y algunos funcionarios provinciales de segunda línea, además de hombres y mujeres de distintas edades, incluso familias con niños, que se presentaron voluntariamente ante la convocatoria que circuló por redes sociales y mensajes.

En todas las provincias

La marcha del "24A" se replicó en numerosas provincias del país. Con mayor o menor adhesión, la propuesta se viralizó y sumó la presencia tanto de militantes como así también de ciudadanos en general que simpatizan con el Macrismo.

Los hashtag #24AenTodoElPais y #24AVamosTodos se mantuvieron como tendencia en Twitter en toda la jornada; además acompañaron fotos y videos que fueron publicando distintos usuarios que dejaban entrever las movilizaciones que se realizaron en distintos puntos del país, llamando a los argentinos a rechazar la fórmula presidencial del Frente de Todos, en las próximas elecciones generales.

Las opiniones

Queremos que se termine el peronismo, el populismo; esto no es un acto político, solo queremos un mejor futuro. No podemos repetir la historia. Seguramente Macri no es el mejor presidente que tuvimos pero es quien impulsa el cambio.

La gente se tiene que dar cuenta que está en juego la democracia, si volvemos al pasado vamos camino a ser Venezuela. Yo podría estar descansando en mi casa, pero vine hasta acá porque si no luchamos ahora por nuestra libertad, después va a ser tarde.

Quiero que Argentina sea una República, que no vuelva el autoritarismo, el sometimiento de la gente con planes sociales, con esa limosna esclavizan a la gente. En octubre le decimos no al kirchnerismo.