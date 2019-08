Mirá el planchazo del italiano Daniele De Rossi a su compañero Paolo Goltz

El romano, que juega al límite, fue al piso, siguió de largo y le dio un patadón a su propio compañero. Por suerte no lo lastimó.

El romano es así. Juega al límite, va mucho al piso y ese es su sello, más allá de su claridad y de su oficio. En este caso, por su ímpetu, le dio un planchazo ¡a Paolo Goltz! Daniele De Rossi fue al piso con la pierna alta para tratar de rechazar un pelotazo largo, se deslizó y no vio lo que había alrededor. Y le dio con la pierna alta al zaguero central que venía de frente. Por suerte quedó ahí, no pasó nada y el defensor no se lesionó.

De Rossi le pega hasta a los compañeros. Esto es Boca. pic.twitter.com/BeMTeAGP9Q — En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 25, 2019

No pasó inadvertida la jugada en medio del partido. Aunque el juego siguió rápidamente después de esa falta inmediata por el sector derecho donde no hubo lastimados.

LE DOLIÓ A TODO EL FLORENCIO SOLA#SuperligaxFOX | El 'UH' que invadió el estadio de Banfield luego del impacto de De Rossi sobre Goltz. pic.twitter.com/IngZAGbtme — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 25, 2019

Fuente: Clarín.