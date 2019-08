"Sin infraestructura, no hay desarrollo deportivo pensando en el futuro"

-¿En qué momento de su vida este nombramiento tras el alejamiento de Analía Franco?

-Super maduro. Ya voy a cumplir 60 años, a un pasito de ingresar en la tercera edad. Tengo varios años para continuar trabajando a full, formado profesional y mentalmente. También en lo político, porque estoy vinculado a esta doctrina partidaria que tengo desde siempre y me siento identificado. Tengo una línea en el partido radical que me identifica como yrigoyenista y con Alem también. Con Alfonsín en la época moderna y con Gerardo Morales, un líder importante, con quien trabajé en el IPP antes que asumiera por primera vez.

-¿Y cómo surgió la oportunidad de asumir en la secretaría?

-Me convoca la ministra Natalia Sarapura. Hace tiempo veníamos hablando. Nos conocemos hace más de 20 años. También se inició en la política muy joven con el primer gobierno radical en la municipalidad, convocados por Hugo Conde. Trabajamos mucho juntos y es como ella dice: "El trabajo en territorio". Coincidimos que debemos estar en la calle y es clave la experiencia.

-¿Cuál es el primer paso en esta nueva gestión?

-A la secretaría la conozco muy bien. Tengo muchos proyectos en mente. El desafío más importante es sostener los Juegos Evita que están plena competencia y necesitan apoyo. Se está trabajando. Hemos avanzado bastante en estos dos días desde que asumí, viendo el transporte, indumentaria, hoteles. Y resolver cuestiones deportivas en sí, que lo estamos haciendo. La ministra seguirá apoyando esta secretaría, que tiene un presupuesto económico importante. Entonces, se debe ordenar y distribuir de la mejor manera.

-Ahora el manejo de los fondos es diferente.

-Claro. El Foprode era el Fondo Provincial del Deporte que iba a la Secretaría de Deportes y según, de acuerdo al funcionario, se podía administrar el dinero. El gobernador Morales lo primero que hizo fue bancarizar todo y es muy positivo para mí, porque se trabaja a través de expedientes con control del Tribunal de Cuentas. Está bien que sea así.

-¿Y en cuanto a infraestructura habrá una tarea coordinada con el ministerio específico y las comunas?

-Estoy formado en una corriente deportiva que tiene que ver con trabajar en equipo, apoyado en infraestructura. Sin ella, no hay desarrollo deportivo. Y más en Jujuy, pensando en el futuro. En la Puna o en la Quebrada si no tenés un gimnasio climatizado, no se puede practicar. En el Ramal se necesita aire acondicionado o espacios techados por el calor. Y en los valles el clima está muy cambiante. A la mañana tenés sol, a la tarde llueve y a la noche hace frío. Entonces, es muy importante la infraestructura. El gobernador lo dijo y cree que debemos tener un centro importante para la práctica deportiva. Y los municipios deben tener participación porque el deporte comunitario está a cargo de ellos. Dentro de los lineamientos será el trabajo en conjunto con los municipios del interior y fundamentalmente el capitalino. Vamos a trabajar en conjunto y hacer un relevamiento de infraestructura. Están Luján, Cuyaya, Gorriti que en las mejoras el Estado tuvo un rol determinante, Villa San Martín, Independiente y la Federación de Básquet que se recuperó. Hay que pensar en un gran estadio. En Salta, Tucumán, Catamarca o San Juan tienen su centro deportivo de envergadura.

-¿El tema de las becas a los deportistas cómo se encuentra?

-Ya estuve viendo el tema. Son casi 40 becas que se están dando y en esta semana se pagarán los dos primeros meses, que son abril y mayo. En 15 ó 20 días se estarán abonando, junio, julio y agosto, poniéndonos al día. Hay un problemita con cinco becarios que tienen mal sus datos, pero el lunes se presenta la lista correctamente en el banco. El año que viene veremos el protocolo para otorgar las becas más democráticas.

-¿Y en más número también?

-Sí, porque la necesidad es mucha. No nos olvidemos que un deportista de elite tiene que pensar en la alimentación, el gimnasio, la ropa, el transporte y es mucho. Empezar por algo es importante. También vamos a tener dos o tres lineamientos que vamos a llevar adelante en la política deportiva que primero vamos a acordar con el gobernador Morales y la ministra Sarapura, a quienes agradezco con la confianza depositada en mí.

-En materia educativa, ejerció varios cargos y la experiencia puede servir ahora.

-Seguro. Ejercí desde siempre la docencia. En la escuela de Comercio Nº 2 fui vicedirector durante dos períodos y hace ocho años que estoy como director. Hemos logrado un montón de cosas, pero la que más destaco es que abrimos los talleres deportivos. Cuando era "profe" me costaba mucho llevar adelante los talleres porque los directivos no acompañan. Es tiempo extra que se debe dedicar y lo hice. Ahora tuve la posibilidad de apoyar desde mi función y con docentes externos se pusieron en marcha. De esta manera, se logró sentido de pertenencia entre los chicos, se inculcó disciplina y se sociabilizó. El turno mañana no se habla con turno tarde, algo que ocurre en las escuelas. Esa rivalidad fue desapareciendo. En el triunfo se disfrazan los errores. El tema es cuando se pierde. Ahí surge la persona, los valores y aprendés a superarte. En la derrota se aprende más que en el triunfo.

Docente, director y manager

Hugo Flores tiene 59 años. Estudió en Mendoza y se recibió a los 20 años. Luego hizo su licenciatura en Salta y la maestría en Cuba. Siempre se estuvo capacitando y ejerciendo la docencia en su simultáneo. Fue director de Deportes de la comuna capitalina. Tiene cinco hijos, tres más grandes -dos profesionales ya y otro en camino de recibirse- y dos más pequeños. "Son todos estudiosos y soy un privilegiado", resaltó.

Es hermano de René, arquitecto y también ahora a punto de egresar como profesor de Educación Física, y Martín, profesor de E.F. y apasionado por el vóley. Trabaja en la dirección de Deportes comunal. Sus hijos también salieron deportistas. Por ejemplo, Facundo jugó mucho tiempo en Fundación Vóley, al igual que Valentina.

A través de ello, el entonces fundador de club, Carlos Muro, "me extorsionó para que trabaje con él", recordó bromeado al querido "Flaco". Fue el manager deportivo, debiendo capacitarse en Buenos Aires. "Más allá del conocimiento técnico y de gestión que tengo, es un cargo que exige más conocimientos. Acompañé al "Flaco" desde el 2011 hasta sus últimos minutos", indicó. Posteriormente siguió un tiempo más y después se retiró. En el interín estuvo dos años en la Federación Jujeña de Vóley.

Luego fue dirigente de Cuyaya, a pedido de René y porque se siente identificado con el barrio y el club, donde jugó al fútbol y al básquet de chico. Aportó su trabajo durante dos temporadas y se mostró feliz por los avances que se lograron en materia de infraestructura, organización y sentido de pertenencia. En fútbol se mejoró bastante también, ya que al iluminar la cancha, los pueden entrenar después de clases.