Gimnasia va por el camino correcto con ideas claras

En el debut con derrota en la Primera Nacional pareció un premio exagerado para Deportivo Riestra, que se quedó con los tres puntos ante Gimnasia.

Pero una semana después el "lobo" tuvo su revancha y ganó en el estadio "23 de Agosto". Además, se trató de un triunfo muy festejado por dos razones. La primera y fundamental pudo quebrar una racha negra de diez encuentros sin victorias, y segundo porque mostró una idea de juego.

El técnico Marcelo Herrera fue uno de los primeros en arrancar con la pretemporada. Fueron tres meses de trabajos intensos, buscando darle una identidad al grupo. "Popeye" tenía decidido que iba a jugar con línea de tres en el fondo y buscó los hombres que consideró acorde para tal fin.

En Buenos Aires, por la primera fecha, el equipo cometió dos errores que lo dejaron con las manos vacías y el sábado pasado no falló, pero sí pasó algunos sobresaltos innecesarios. Está claro que el mejor funcionamiento se alcanzará con el correr de las fechas, pero se va por el camino correcto y es saludable. Obviamente se debe mejorar.

Los carrileros cumplen un rol clave en las bandas. Tanto Ferreyra por derecha como Sanabria por izquierda no pueden fallar en el "ida y vuelta" porque sino aparecen los espacios que pueden ser utilizados por los rivales. También el desgaste físico de Frezzotti y Morales, quien alternó buenas y malas, es determinante para que el esquema sea rendidor.

Busse es el jugador diferente que tiene el plantel. Surgido de la cantera y con una larga trayectoria volvió a su casa, tal cual él definió, se sabe que la pelota debe pasar por sus pies para así llegar "limpia" arriba. Y allí están Gonzalo Castillejos, quien en dos presentaciones ya marcó dos goles -ojalá siga así-, y el incansable Matías Córdoba, que también gritó en el triunfo sobre Chacarita Juniors.

El tema es que los festejos en el fútbol duran muy poco. Ahora la cabeza tiene que estar puesta en el siempre complicado Brown de Adrogué, el rival del próximo sábado a las 15.30 y que viene de golear a All Boys en Floresta.

Será clave volver a sumar, ya sea de a uno o de a tres, pero cosechar como sea con el fin de mantener el espíritu en alto en este inicio del certamen de ascenso.

200 partidos de Ferreyra

Leonardo Ferreyra cumplió 200 partidos con la camiseta de Gimnasia. El "Leoncito" surgió de las inferiores y tras una temporada a préstamo en Olimpo siempre defendió los colores "lobo". El club le entregó una camiseta enmarcada en un cuadro y el público aplaudió al lateral-volante por su entrega diaria.

"Gracias es la primera palabra que se me viene en la cabeza .Totalmente agradecido y orgulloso de formar parte de un club con tanta historia como Gimnasia de Jujuy, que me dio y me da la posibilidad de hacer lo que más me gusta", sostuvo Ferreyra. Luego agradeció a todas las personas que "fueron acompañando en este hermoso y duro camino, profesores, compañeros, amigos y todas esas personas que fui conociendo a lo largo de este tiempo. Pero por sobre todo al gran sostén que día día me acompaña en la vida: mi familia. Para algunos será nada, pero para mí haber vestido y defendido más de 200 veces esta camiseta es un orgullo y un placer que voy a sentir hasta el último día de mi vida". Por útimo, el futbolista remarcó que "estoy feliz porque se ganó, esperanzado y con muchas ilusiones". (Daniel Echazú)

Brown, puntero

Brown de Adrogué goleó ayer 3 a 0 como visitante a All Boys y quedó momentáneamente en lo más alto del torneo de la zona B. Ahora recibirá al "lobo" jujeño. Los goles los anotaron Tomás Molina y Luciano Nieto en dos oportunidades durante la segunda etapa.

A raíz del triunfo, los dirigidos por el técnico Pablo Vico quedaron en la cima de la tabla con cuatro unidades junto a Villa Dálmine, Sarmiento de Junín y Gimnasia de Mendoza.

En el primer tiempo, de discreto desarrollo, Brown intentó manejar la pelota en la zona central y lo hizo bien por momentos con Luciano Nieto como eje del circuito y con Fernando Enrique tratando de desequilibrar por derecha.

Esa ráfaga duró hasta los 20 minutos, y luego el partido fue un recital de despejes fallidos, pelotazos enviados a cualquier parte y el recurso de la pelota parada emergió como la única alternativa para intentar abrir el marcador.

El conjunto local se mostró apático, sin ideas claras y con demasiados problemas en el manejo de la pelota.

Los de Adrogué ganaron con justicia porque supieron pegar en el momento justo.

A continuación detallamos la síntesis.

All Boys: Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Facundo Cardozo y Santiago Bustos; Alan Espeche, Sebastián Navarro, Daniel Ibáñez y Gonzalo García; Lucas Agüero y Diego Jara. DT: Pablo Solchaga-Gustavo Bartelt.

Brown de Adrogué: Mauro Ruggiero; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes y Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos e Iván Becker; Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Linas. DT: Pablo Vico.

Goles PT: 32' Tomás Molina (B), 37' y 48' Luciano Nieto (B).

Cambios PT: 41' Parra por Agüero (AB). ST: 16' Iacobellis por García (AB), 23' Cadenazzi por Linas (B), 26' Sánchez por Ibáñez (AB), 28' Silva por Becker (B) y 35' Carrasco por Molina (B).

Incidencia PT: 11' Pucheta le contuvo un penal a Nieto (B).

Otros resultados: Agropecuario 1 - Belgrano 0; Almagro 0 - Gimnasia (M) 1; Platense 3 - Estudiantes (RC) 1; San Martín (T) 1 - Villa Dálmine 0. Hoy juegan Santamarina vs. Riestra y Quilmes vs. Defensores de Belgrano.

Renuncia

La Primera Nacional ya se “devoró” al primer entrenador. Rubén Forestello dejó de ser el entrenador de San Martín de San Juan, que cayó con Estudiantes de Buenos Aires la noche del sábado.

“Me dolió el partido. Me dolió perderlo así. Jugamos muy mal el primer tiempo porque no tuvimos argumentos para llevar al rival adonde queríamos. Después, con los cambios en el complemento, mejoramos pero no alcanzó. Un palo, otra desviada. No ligamos nada pero esto te deja sin fuerzas. Lo hablé con los jugadores y sé que saldrán de este momento. San Martín armó un plantel importante y se recuperará. Pero esta renuncia no es sorpresiva y solamente por este resultado. Venía arrastre desde la Superliga donde no logramos el objetivo de quedarnos en Primera División pero intentamos este nuevo ciclo. No hay más que palabras mías de agradecimiento a los jugadores, a la dirigencia y a todo San Juan. Esperemos que sea lo mejor para San Martín”.

Del otro lado estaba el presidente Jorge Miadosqui, sorprendido y ofuscado a la vez: “Nos reunimos con el técnico y nos dijo que no tenía las fuerzas como para poder enderezar esto. Con un panorama así, imposible forzar su continuidad”.