"Para que la campaña sea mejor, pedimos la atención del gobierno"

-¿Cómo se encuentra el sector tabacalero tras la devaluación?

-Después del fatídico "lunes negro" que tuvimos con todo lo que ha sido la disparada del dólar, evidentemente las complicaciones para los productores tabacaleros fueron con mucha más incertidumbre y mayores costos. Eso implica cultivar menor cantidad de hectáreas de las previstas para este año, diferente a las 17 mil hectáreas que teníamos el anteaño pasado, o las 16 mil de la campaña del año pasado. Este año tenemos una previsión de entre las 12.500 a 13 mil hectáreas y con todo esto, evidentemente nos perjudica en las proyecciones que podríamos haber realizado. El tema de preocupación para nosotros es el abono, los fertilizantes, de poderlo tener como venimos haciendo todos los esfuerzos, no solamente por parte de los compradores sino por parte de este programa que es desactivador para los productores a través del Ministerio de la Producción.

Tenemos una gran preocupación de implementar el sistema de lucha antigranizo, y dado los tiempos también hoy no tenemos respuesta de si lo vamos a hacer o no y otros temas que tenemos que resolver. Es decir, tenemos un estado desesperante y desde hace meses que le venimos pidiendo por todos los medios tanto al Ministerio de la Producción como a la Secretaría de Desarrollo Productivo la reunión de la Unidad Coordinadora, pero vemos que hay una desidia o un desinterés. También me parece que es un desconocimiento de todo lo que es la planta de la producción tabacalera, que requiere su momento, no solamente para cada etapa sino también para cada tarea que debemos hacer si queremos tener los rendimientos y la calidad de producto de tabaco que es lo que caracteriza a los productores jujeños. Entonces, estos son temas que hoy nos tienen en desvelo, y la Cámara está decidida a seguir luchando y a seguir realizando todas y cada una de las gestiones en los ámbitos que deba hacer por todos los productores.

-¿Qué necesita el sector tabacalero del Gobierno?

-La Cámara de Tabaco entiende que para todo se debe seguir un orden de planificación oportuno de la campaña, de este plan productivo que necesitamos llevar adelante. Y debemos salir de esta situación, pero para eso es como venimos luchando para producir de la mejor manera posible y esa no es otra cosa que tener los abonos, los fertilizantes, los agroquímicos y también los recursos necesarios que son del Fondo Especial del Tabaco lo más pronto posible para la mano de obra, hasta levantar la última campaña. Creo que es fundamental que nos entiendan, tanto el ministro como la secretaria de Desarrollo Productivo, que parece que por ahí viven en alguna nube de irrealidad. Lo que pedimos es reformular los criterios del destino del FET que hace al 20%. Precisamente es necesario tener todas las tareas y los recursos ordenadamente previstos, porque de lo contrario si no se logra plantar el daño es irreversible, no solo para los productores sino también para los trabajadores y las familias que dependen directa e indirectamente de la actividad tabacalera. Eso es algo por lo que venimos luchando desde hace tiempo, como así también por el tema de todo lo que hace a las tarifas en cuanto al gas, a la energía, al combustible. Si bien las disposiciones en el orden nacional dieron un parate por noventa días, a la producción tabacalera, a los productores lo toman precisamente en plena ejecución de la campaña utilizando los servicios al máximo. Los costos vamos a tener allí, es que va a ser imposible de pagar si no preveemos y no nos anticipamos antes a buscar la soluciones precisamente para esos temas que son de gravedad, en cuanto a lo que es económica y financieramente para el productor. Por eso es que estamos abocados a seguir insistiendo hasta lograr todas las soluciones necesarias para poder salir de esta situación crítica.

-¿En ese marco el precio del tabaco ha quedado desactualizado?

-Seguramente el precio del tabaco del año pasado es para el olvido, para no recordar. Entonces este año profundizadas las mismas condiciones que tuvimos el año pasado, en el cual advertimos que iba a suceder el tema de la imposibilidad de pagar todos los costos, las tarifas y que íbamos a tener que trasladarlo al precio del tabaco donde nos quita la competitividad internacional, bien, este año lo venimos advirtiendo de nuevo, diciendo que tenemos que ver el tema de los servicios sobre todo. Ver ordenadamente y con tiempo cómo serán las condiciones de acopio. Hasta ahora lo que tenemos son las intenciones de compra por parte de los compradores y vemos que existe el interés por la demanda del tabaco de Jujuy. Ese es un buen camino, pero tenemos que ver la oportunidad de apertura de acopio, la oportunidad de la fijación del precio que también sería muy bueno y que de una buena vez entiendan que si todo tenemos dolarizado en cuanto a la producción, también se dolarice como lo venimos pidiendo desde hace muchos años el precio del tabaco, porque es lo que corresponde y sería muy justo para los productores.

-¿Cuánto dinero se perdió con el tema del amarillamiento?

-En cuanto al amarillamiento del tabaco evidentemente se estaría hablando de un perjuicio de alrededor de 7 millones de dólares, porque fueron 4.800 hectáreas al 100% el año pasado. Estoy hablando de esta campaña, y la superficie de 12.500 a 13 mil hectáreas son alrededor de 3 a 3.500 hectáreas menos que el año pasado. Eso significaría entre 7 y 8 millones de kilos menos que también significarían 13 mil trabajadores menos. A pesar que estamos tratando de evitarlo, pero la proyección de baja de hectáreas es muy considerable. Con esto tenemos menos facturación, menos manos de obra, menos utilización de gas, de electricidad, de combustible, menos circuito económico-social de todo lo que significa la actividad tabacalera. Es una caída muy fuerte de todo ello y en cuanto a los comercios, a los talleres mecánicos, a todo el movimiento de la zona también. El año pasado fue una campaña nefasta en todos los órdenes, desde la producción, lo climático, del precio y los resultados, y este año estamos en las mismas condiciones por lo producido por toda esta debacle que mencioné al principio y que complica todo. Por eso digo también que vemos una desidia, un desinterés por parte del Ministerio y la Secretaría en resolver esto en el momento que se debe hacer, porque la producción tabacalera no espera. Hay un momento para plantar, hay un momento para cosechar y para estufar, entonces es como que viven esta situación con desinterés en una nube de irrealidad.

-¿Con qué se tendría que comenzar para ir solucionando esta situación?

-Como digo, que tengamos ordenado los abonos, los fertilizantes no solo con el programa del gobierno sino también con todos los compradores porque fue un compromiso que ellos asumieron cuando fijamos el precio. Pero por sobre todo, a la fecha estamos sin implementar el sistema de lucha antigranizo, producto de que todo lo que tenemos que resolver con el ministro de la Producción no se hace porque no llama a la reunión, porque no se realizan o no se elevan los programas operativos en tiempo y forma, y por el cual todo eso se maneja con plata. Por eso es que pido la reformulación de los criterios del destino de los recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco. Porque el 80% va directo a los productores y el 20% va para todo este tipo de programas. Entonces, si no se hace la lucha, tenemos un riesgo superior porque tenemos un 6 o 10% de incidencia en cuanto a las posibilidades de tenerla, más con las irregularidades que hay de granizo y mucho temor que se produzcan en esta temporada.

-¿Cuál es el ánimo que observa de los productores?

-Le pedimos a los productores que no bajen los brazos, que nos sigan acompañando, que luchemos juntos. Creo que son momentos precisamente de sólo mirar para adelante en función de que nos vaya cada día mejor, y eso no es otra cosa que el esfuerzo y el trabajo, el silencio oportuno para evitar la disociación, para evitar las enemistades innecesarias. Entonces creo que éste es el momento precisamente de trabajo y de mirar para adelante siempre con la fe y la esperanza de que este año la campaña será mejor que la pasada.

Para que eso se dé se está pidiendo muy fuertemente la atención del gobierno a través de Juan Carlos Abud Robles, titular del Ministerio de la Producción, y de Patricia Ríos, secretaría de Desarrollo Productivo. Que se interesen por esto y realmente hagan la reunión de la Unidad Coordinadora para poder plantear esto y resolver otros temas importan