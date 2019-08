Evalúan metas y condiciones para un nuevo desembolso

El arribo de una misión del FMI derivó en reuniones con el equipo de Hacienda durante el sábado y domingo.El ministro Lacunza dijo que "Argentina cumplió todo el acuerdo" y por eso "no hay razones" que jueguen en contra.

Ayer continuaron las reuniones entre el equipo económico del Gobierno, liderado por el nuevo ministro de Hacienda Hernán Lacunza, y la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), integrada por Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental, y el italiano Roberto Cardarelli.

El objetivo inmediato es fijar la fecha de la nueva revisión técnica del organismo de la que depende el futuro desembolso de USD 5.400 millones, previsto para septiembre.

Hernán Lacunza afirmó que "Argentina cumplió todo el acuerdo con el FMI" y por eso consideró que "no hay razones" para que el organismo no entregue el desembolso que tenía previsto para el mes de septiembre. "Cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos, para que se entregue el desembolso que estaba previsto. Tuvimos hoy una primera reunión y fue muy buena", señaló Lacunza en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand.

Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se reunieron el fin de semana con los representantes del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional que llegaron al país el sábado a la mañana. La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y, según fuentes oficiales, participaron Lacunza, Sandleris, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el jefe de la misión argentina, Roberto Cardarelli.

La misión encabezada por Cardarelli llegó al país para mantener reuniones con funcionarios argentinos y los asesores económicos de los candidatos presidenciales.

El FMI debe completar la quinta revisión del programa para girar el último desembolso previsto para la Argentina por US$ 5.400 millones.

Lacunza reveló que fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la que le comunicó que el presidente Mauricio Macri lo quería para reemplazar a Nicolás Dujovne.

"La gobernadora, con quien trabajé cuatro años, me comunicó que el Presidente me necesitaba y lo acepté sin dudarlo. Es lo que debe hacer todo ciudadano cuando es llamado a cumplir con el servicio público", subrayó Lacunza.

El funcionario admitió que "la inflación le quita el sueño porque es un generador de pobreza", y sostuvo que desde 1983, "el 36 por ciento de la población, en promedio", está en esa condición.

"En estos años, el Gobierno trabajó como si arreglara un barco. Se puso el empeño en componer la sala de máquinas y se descuidó el comedor. Creo que ese fue el mensaje de las urnas que ya entendimos", aseguró Lacunza. En ese sentido, el ministro opinó que para bajar la pobreza "hay que crear empleo privado con inversiones para generar trabajo de calidad".

En relación al costo de las tarifas de los servicios públicos, Lacunza explicó que el Gobierno heredó una situación "ficticia" en materia de costos, pero se trata de una cuestión que "se corrigió". "El tema de las tarifas está corregido y en el Banco Central no hay problemas con las reservas. En estos años sentamos las bases para poder crecer y eso se verá si tenemos la oportunidad de estar en el gobierno por otro período", subrayó. El titular de la cartera de Hacienda ponderó las declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre "el valor el equilibrio fiscal y la veracidad de las estadísticas".

Con referentes del Frente de Todos

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) continuará hoy con la revisión de las cuentas del Estado nacional y se reunirá con los referentes económicos del Frente de Todos, informaron fuentes oficiales.

Los representantes del Fondo seguirán revisando las cuentas públicas luego de haberse entrevistado el fin de semana con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en un primer contacto con las autoridades argentinas.

Además, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el jefe de la misión argentina, Roberto Cardarelli, se reunirán en las oficinas de la calle México con los referentes económicos del Frente de Todos, dijeron a Télam allegados al candidato presidencial de ese espacio, Alberto Fernández.

Participarían de la reunión Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Emanuel Álvarez Agis y Santiago Cafiero, agregaron las fuentes, sin precisar la hora de la reunión, y recordaron que Fernández ya dialogó con el FMI en la anterior visita de junio.

Luego del encuentro del sábado, Lacunza aseguró que desde el Gobierno “cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso (de US$ 5.400 millones) que está previsto” para septiembre.