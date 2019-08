Gran marcha por la chica desaparecida hace seis días

Una importante marcha se concretó en la ciudad de Monterrico, donde las personas cercanas a la joven desaparecida Micaela Solano, pidieron por la pronta aparición de la adolescente de 14 años. Fue una convocatoria abierta, a la que se sumaron numerosos vecinos también para pedir novedades del caso.

La madre hizo un sentido pedido a Micaela a través de los medios solicitando que regrese a casa, que “está todo muy bien”.

La concentración fue cerca de las 17 en la plaza El Labrador, donde mucha gente llevó carteles y fotografías de la menor perdida, de quien no se sabe nada desde el pasado martes 20 de este mes.

Caminaron de manera pacífica y todos sumidos en un profundo dolor por las principales calles de la ciudad tabacalera, fueron hasta la Seccional 29º para hablar con los jefes de la policía, luego hasta la casa del intendente electo Nilson Ortega, quien los recibió y prometió gestionar ayuda para acelerar el proceso de búsqueda.

Balbina Quispe es la desconsolada madre de Micaela, dijo que "no aparece todavía, tampoco en la Brigada me dan ninguna respuesta concreta, ya son seis días desde que ella se fue de mi casa" para de inmediato agregar: "Imagínese cómo yo estoy, el martes a las cuatro de la tarde me doy cuenta que se perdió, cuando me llamó el profesor de Ética de su escuela, le llamó la atención a él que ella no fue a clases, mi hija tenía buenas notas y es una buena chica".

"Micaela no tenía novio, solo contactos por redes sociales con grupos de personas de otros países", reveló la madre con sus ojos llenos de lágrimas.

Además, agregó la mujer que "la policía me dice que están trabajando, que se están moviendo, pero no hay nada en concreto, ninguna novedad hasta ahora, solo una foto donde se la vio a mi hija con un chico. Yo creo que Micaela está con miedo por lo que hizo, por haberse escapado, yo le pido a mi hija que vuelva a casa, estamos mal, tus hermanos y tus padres te estamos esperando; te equivocaste y bueno todos nos equivocamos en la vida. No te imaginás hija cómo estoy, te conozco y me conocés muy bien, no sé si estás bien o estás mal, sabés lo que sufro y sabés lo que te quiero hija, volvé a casa que te extrañamos".

Desesperada búsqueda de la adolescente Micaela Solano

Una joven de tan solo 14 años es intensamente buscada por la policía, sus familiares y sus amigos, se trata de Micaela Ruth Solano, una adolescente oriunda de la zona rural de San Vicente en Monterrico, de quien desde el pasado martes 20 nada se sabe.

Su madre y sus familiares están muy desesperados, ya que hasta ayer no se había avanzado en el caso, afirmaron a El Tribuno de Jujuy.

En esa fatídica jornada donde desapareció, Micaela salió de casa muy temprano en la mañana con destino al colegio Adonde concurre.

Micaela Solano fue hasta ruta provincial Nº 42 a tomar el colectivo, en el que viajó hasta la Escuela Agrotécnica de Perico. Llegó hasta la institución educativa a tomar clases, pero curiosamente solo habría ingresado hasta la zona de los casilleros, luego salió nuevamente hasta la ruta y allí fue vista por última vez por sus compañeros y profesores del establecimiento.

Al no haber regresado a casa y al haber pasado unas horas sin saber el paradero de la joven, además de haber conocido la noticia de que había estado en el colegio y no había ingresado a clases, la madre de Solano fue a realizar la denuncia en la Brigada de Investigaciones de la ciudad de El Carmen, donde comunicó que ella cree que Micaela se escapó, ya que le resultó sospechoso que también desapareciera un dinero de ahorro que le había dado a su hija. Además, cree que se llevó el DNI de la hermana, que tiene 23 años.

Una de las hipótesis de la familia y la que maneja la policía, es que la desaparecida huyó con el fin de salir del país, ya que según el aporte de personas del círculo íntimo y de amistad de Micaela, ella integraba supuestdamente grupos en redes sociales con gente de Perú, que mantenía contactos a través de su celular con residentes de ese país. Por ello no descartan que habría intentado salir del país, usando como falsa identidad la de su hermana.

Micaela Solano tiene una contextura física robusta, mide 1,55 aproximadamente, es de tez trigueña, cabello largo y lacio color negro, estaba vestida cuando se la vio por última vez con una campera color verde tipo militar, un jeans color negro y zapatillas grises.

Del caso se hizo cargo la Dirección General de Investigaciones, División de Trata de Personas y Leyes Especiales de Jujuy, conjuntamente con las fuerzas de seguridad de la Nación y de la Policía de la Provincia de Salta.

La familia ruega informar a la seccional más cercana o al teléfono 3886860239 ante cualquier novedad que se sepa sobre la adolescente.