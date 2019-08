Preocupación vecinal por dos obras paralizadas

Con gran desilusión vecinos del barrio 2 de agosto de esta ciudad, manifestaron su preocupación porque el personal que trabajaba en la colocación de los caños de las cloacas, como así también en la construcción de un puente, dejó de trabajar la semana pasada. Ahora las obras que están a medias, tienen profundos pozos, y los vecinos temen por sus niños que puedan caer allí. Lo mismo sucede con la importante estructura de hierro que pusieron en el puente, es una tentación para que los chicos vayan a jugar, todo está descubierto y es un verdadero peligro para los que circulan por el lugar.

Una vecina del barrio, Hilda Segovia, dijo que "en estas obras antes de las paso, hubo un desfile de políticos viendo los trabajos y nosotros estábamos felices, porque bueno, al fin voy a tener cloacas, sabes yo voy haciendo dos pozos ciegos porque uno se me arruinó por la lluvia y bueno tuve que hacer un nuevo baño, entonces espero ahora que pronto vuelvan a trabajar. Encima ahora falta mucho hasta octubre, digo capaz están esperando las elecciones de nuevo para hacerse de trabajar, como sea pero que nos terminen las cloacas".

El presidente del centro vecinal, Walter Martínez, dijo que "tuve una reunión con el señor Almazán de la empresa que construye esto, y me comunicó que se paralizó la obra por falta de pago a los obreros, dijo además que el dinero no está llegando para hacer los pagos, desde el inicio de obras que no se paga a la gente". Martínez además manifestó que los caños de las cloacas, solo se colocaron tres cuadras de las catorce que comprende todo el barrio 2 de agosto". Además, sostuvo que "hay una gran molestia entre los vecinos por que ahora hay pozos abiertos en las calles y eso pone en peligro a los niños, ancianos, a todos los vehículos inclusive".

Martín Sarapura, también vecino, dijo que "no vamos a dejar que se cierren los pozos, queremos que trabajen, nosotros podemos ayudar llegado el caso. Tampoco queremos que la empresa se vaya y deje a medias el trabajo, deben respetar el programa nacional de hacer las cloacas". Finalmente, el vecino dijo que junto al presidente barrial hoy acudirán "a una reunión con la gente del gobierno provincial, a ver que nos dicen, estamos muy preocupados, más por esta situación del país, esperemos traer buenas noticias"

Sin puente

Walter Martínez también acotó que “el puente de entrada al barrio, de gran necesidad, porque sucedieron varios accidentes allí, ahora también quedo abandonado, todo a medias, solo pusieron toda la estructura del hierro, falta cementar, ojalá lo terminen y mientras tanto sigue el peligro para todos los vecinos de aquí y de los del fondo donde hay más barrios”.