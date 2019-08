Protesta de agricultores por provisión de máquina

Autoridades de Tilcara se comprometieron a que el lunes estará la máquina trabajando en lo que solicitaron los productores.

Los vecinos de Juella, en el departamento Tilcara, se apuran a mostrar las notas que se elevaron a distintas instancias del gobierno para gestionar la máquina que permita la colocación de caños que, según exhibieron en la factura correspondiente, ya compraron con esfuerzo propio.

Al empezar el diálogo con El Tribuno de Jujuy, los manifestantes interiorizaron del problema que los llevó a protestar sobre la ruta nacional 9, referido a la necesidad de una máquina para encauzar el río Juella y realizar canales de riego para sus cultivos y dar de beber a sus animales, principalmente.

Mario Marcelo Martínez empieza por decir que "necesitamos las máquinas, y el gobierno siempre nos promete que hoy día, que mañana, que pasado y tuvimos que llegar a esto para que se muevan un poco". Elías Velázquez, por su parte, agregó que "necesitamos las máquinas para hacer las cruzadas, tenemos los tubos comprados hace bastante tiempo, pero no tenemos soluciones".

Asimismo, Liberato Calatayud explicó que "estamos en la ruta por un tema muy delicado, que es el agua para riego. A principio de año hemos empezado las gestiones para que nos manden unas máquinas para mejorar los canales, y la comunidad ha comprado unos caños para poner donde se filtra el agua, los tenemos en la planta de agua y ni la Provincia ni el Municipio atienden el pedido. No estamos pidiendo bolsones de mercadería ni planes, sino mejoras para la producción agrícola y para los animales. Si no hay agua, vamos a tener que pedir mercadería porque no hemos sembrado y tendremos que pedir alimento para los animales", remarcó.

PACÍFICA/ LA PROTESTA TERMINÓ A LA TARDE, LUEGO QUE EL MUNICIPIO SE COMPROMETIERA A APORTAR LA MÁQUINA.

Otra de las manifestantes, Claudia Velázquez dijo a El Tribuno de Jujuy que "hemos gastado $ 101.000.- para comprar los caños, con plata que puso la gente y los caños se dañaron porque se están expuestos al sol. Hace rato vino el secretario de Obras Públicas de Tilcara, Carlos Rueda, y nos dijo que el lunes tendríamos las máquinas, pero de lunes a lunes pasan ocho días y el turno de agua entra el lunes 2. Ese día tenemos que tener todo listo para sembrar, porque la gente de Juella vive de la agricultura y la ganadería".

Roberto Cruz aclaró que "esto surge de la necesidad de todos los regantes del río Juella. Hicimos cantidad de gestiones sin que hayamos tenido respuestas. No aparece nada concreto, y queremos trabajar en nuestra cultura, nuestra forma de vida en el campo. Se dice mucho que estamos en paz, pero no puede haberla si no tenemos agua, si no podemos producir los alimentos. A nosotros no nos gusta molestar ni entorpecer el tránsito, pero nos obligan sin darnos respuestas. Es una lástima, pero es una realidad".

Cabe destacar que los manifestantes solo ocuparon media calzada de la ruta nacional 9, sin llegar a cortar el tránsito vehicular por el lugar.