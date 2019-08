Video: La popular youtuber "PauTips" con trastornos alimenticios y depresión

Este fin de semana, la youtuber Paula Galindo de 24 años, popularmente conocida como PauTips, compartió un íntimo video en el que anuncia su retiro de Youtube, plataforma en donde tiene más de 9 millones de seguidores y en la que debutó en 2011.

En el registro, la joven colombiana reconoce que padece depresión y trastornos alimenticios, los que le impiden continuar con su vida de forma cotidiana. “Necesito tiempo para recuperarme, necesito tiempo para descansar, para curarme. No puedo seguir así”, expresó. “Esto es muy difícil para mí (…) “He tenido momentos muy depresivos y mi trastorno alimenticio sigue ahí”, reconoció Galindo, quien además abandonará su residencia en Los Angeles (EE. UU.), para dedicarse a su salud.

“En este momento yo no me amo. Me hago cosas que no son de amor”, añadió la youtuber que dedicaba su canal a tips de “belleza” y maquillaje, además de retos virales.

En medio de lágrimas, la joven agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró que además ha sido víctima de videos “malintencionados” y/o “manipulados” en donde muestra una actitud hostil a algunos.

De la misma forma, Galindo expresó que espera que este tiempo le ayude a “recuperarse completamente” para así volver a las redes con un mensaje positivo.

“Me gustaría volver y decirles que sí se puede salir de una adicción, salir de un problema mental, que sí se puede no estar bajo trastorno alimenticio, si se puede salir de la depresión”, dijo y le recomendó a sus seguidoras “amarse y estar en paz” y no regirse por dietas y ejercicios “para cumplir estereotipos”.

Hay que recordar que en marzo de este año Paulina estuvo involucrada en un escándalo de la red social tras filmar a su amiga, la youtuber Yovana Mendoza, comiendo pescado: el problema radicó en que Mendoza era una gran defensora de la alimentación vegana.

Aún así la grabación habría sido “casual”, aunque a su colega le costó miles de seguidores y pérdida de su credibilidad.

Fuente: BLes.com