Realizarán un Plan de Primera Infancia

Una Mesa Provincial de Primera Infancia se desarrolló ayer por la mañana en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia situado sobre avenida Bolivia.

El Plan Provincial de Primera Infancia que se desarrollará a nivel nacional tuvo su apertura mediante la reunión de ayer en Jujuy.

El objetivo de la misma fue establecer diálogos entre autoridades a fin de crear en Jujuy un Plan Provincial de Primera Infancia.

En la reunión estuvo presente Javier Quesada, subsecretario Nacional de Niñez y referentes de todas las áreas de los ministerios de salud, educación y de desarrollo humano de Jujuy, que hicieron un diagnostico prematuro para dar inicio con el proyecto.

Este plan que tendrá un alcance nacional dio apertura en todo el territorio argentino a través del encuentro que se llevó a cabo en esta provincia.

Al respecto, Javier Quesada explicó que "nosotros venimos trabajando fuertemente con la provincia de Jujuy desde hace dos años, acá tenemos 64 centros de desarrollo infantil y con la ministra tomamos esta iniciativa nueva en la región de establecer planes de largo y mediano plazo para la primera infancia".

Asimismo, comentó que "esto significa que se realizará un diseño de política pública, una hoja de ruta, para la primera infancia jujeña que dio inició ahora mediante una primera etapa pero se aplicará en un mediano plazo entre los años 2020 y 2030. Esto va a superar muchas gestiones e instalará esta temática tan importante como estrategia de estado, como política de estado a fin de que vaya a largo plazo estableciendo condiciones de mejora en los niños y niñas más pequeñas que viven en la provincia".

Entre los ejes que se trabajarán mediante el plan indicó que contará con uno destinado a la vida y salud que implica lo que es nutrición o vacunación que fue tratado en conjunto con los referentes del hospital materno infantil "Héctor Quintana". Se abordará "todo lo que tiene que ver con la identidad como ser la asignación universal y los dni, pero también todos los factores culturales que existen en la provincia y que se relacionan a los diferentes grupos étnicos", dijo el subsecretario Nacional de Niñez.

También harán hincapié en lo ligado a los Centros de Desarrollo Infantil y, "a las prácticas de crianzas y cuidado de los niños más pequeños como así también a sus derechos. Esos son los ejes y las dimensiones que nosotros establecimos para una estrategia nacional de la primera infancia", agregó.

Derechos de la niñez

Tras ser consultado por el objetivo que persigue esta iniciativa sostuvo que "esto tiene que ver con las políticas públicas que tenemos para garantizar el derecho de los niños y niñas de la provincia. En esta mesa de trabajo participaron funcionarios y técnicos de todas las áreas gubernamentales de salud, educación y del ministerio de Desarrollo Humano".

Por su parte, la ministra de desarrollo humano, Natalia Sarapura afirmó que "queremos poner como prioridad en la agenda pública este plan para dar a luz una mejor institucional que ponga visibilización sobre los avances que venimos desarrollando para garantizar los derechos de la primera infancia. Venimos trabajando con los centros de desarrollo infantil, las oficinas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, el observatorio, etc., para poner luz en diferentes situaciones".

Es un proyecto a largo plazo que iniciará el año que viene y se irá insertando en los próximos diez años.

Un diagnóstico y un mapeo integral de niñez

JAVIER QUESADA / VISITÓ JUJUY PARA HABLAR SOBRE EL PLAN DE PRIMERA INFANCIA.

Entre las primeras acciones que desarrollarán en el marco del Plan de Primera Infancia será llevar a cabo un diagnóstico y consecuente a eso un mapeo en las instituciones ligadas a la niñez que ya existen en toda la provincia para “ver cuáles son las dificultades y debilidades reales que hay para trabajar sobre eso de forma directa y focalizada a fin de aportar a la reducción de la pobreza”, aseguró Javier Quesada.

Lo inicial será “realizar un mapeo donde se encuentran los centros de cuidados infantiles, espacios educativos y centros de salud. Eso estamos viendo en cada localidad y municipio de la provincia para determinar bien mapeado donde está la pobreza y poder intervenir con eficacia y precisión. Los recursos siempre son limitados, entonces no podemos aplicarlos ineficazmente, por eso vamos a ir directamente a donde está el problema”, manifestó el Subsecretario Nacional de Niñez.

Al respecto, Natalia Sarapura afirmó que “estuvimos haciendo evaluaciones como una mejora en el sistema de salud nos permitirá abordar los nuevos desafíos que tiene la niñez producto de los avances tecnológicos y comunicacionales que hay. Hubo un aumento en la institucionalidad de la primera infancia, queremos que estos espacios sean inclusivos, integrales, interculturales que respeten la identidad local y con recreación”.

Por último remarcó que la idea principal de este proyecto es poner más foco en la garantía de los derechos de los niños y niñas, y la mejora de las instituciones de aquellas que están abocadas a los más chicos.



“El castigo físico no educa”

Por otra parte, Javier Quesada hizo mención a las prácticas de crianzas, al respecto dijo que “todo lo que implique la practicas de crianza requieren mucho tiempo del abordaje familiar. Criar a un niño pequeño requiere condiciones de seguridad básica ligadas al hogar, a su nutrición, pero también otras de afecto, apego, mucho cariño y no de castigo físico”.

Finalizó diciendo que ”el castigo físico no educa, no corrige, ninguna práctica violenta que se ejerce sobre la infancia es correctiva ni educativa. Una práctica de crianza es un conjunto de factores que hacen que en la temprana edad los más pequeños con afecto, nutrición y un hogar sostenido con adultos referentes que puedan tener un mejor futuro”.