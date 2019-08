Concientizar sobre el maltrato en la vejez

El maltrato hacia los adultos mayores es un tema que debe instalarse en la familia y en la sociedad para que se prevenga y se detecte precozmente. La psicóloga del Programa Adulto Mayores del Cepam, María Magdalena Zapiola, sostiene que existe maltrato sobre todo en la etapa de vulnerabilidad que se da en adultos mayores a partir de los 80 años. “Hay maltrato físico, psicológico, económico y verbal, tanto en hombre como mujeres”, sostuvo.

En cuanto al tratamiento que se brinda desde el centro, mencionó que en el caso de un hombre que sufre maltrato,”dentro de nuestra cultura, que es bastante machista se les hace difícil compartir esa experiencia por una cuestión de vergüenza pero en algunos casos lo comentan”, dijo.

En este sentido expuso que tras las visitas que realizan desde el Cepam a los domicilios de los adultos vulnerables, “es evidente el maltrato, el descuido del familiar con los adultos, o el abandono tras la internación en un geriátrico”.

Aparte de la atención profesional que brinda el centro, la especialista explicó que también los adultos pueden acceder a los talleres de yoga, bachata, actividad física adaptada, el taller “Ágilmente” para trabajar funciones cognitivas.

La etapa de jubilación

La jubilación es uno de los momentos de transición más importantes en la vida de la persona. En varios casos los adultos mayores de 60 años creen que ha culminado su “etapa de actividad” y dejan de disfrutar de las oportunidades que les ofrece la vida.

“La gente que se jubila, no se jubila de la vida, hay personas muy activas, por ello el nuevo concepto de -el envejecimiento del envejecimiento- normalmente no se ve a personas de 60 a 65 años pasivas, sino realizando varias actividades dentro del Cepam como afuera, colaborando con el Hospital de Niños o con instituciones no gubernamentales”, dijo la psicóloga Zapiola.

Informaron a la tercera edad

Asesoría Legal Comunitaria y “La Familia en el Cuidado del Adulto Mayor”, fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo en el Centro Provincial del Adulto Mayor, Cepam.

La Dirección Provincial de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Justicia brindó asesoramiento, derivación de las problemáticas legales relacionadas al derecho de familia, previsional, laboral, de consumo, administrativas y cuestiones migratorias, con la expresa exclusión de cuestiones penales.

Paralelamente, a fin de proporcionar bienestar y cuidado a la vejez, se desarrolló la exposición, “La Familia en el Cuidado del Adulto Mayor”, también se realizó en el Cepam, destinado a cuidadores y familias con adultos mayores.

Cabe mencionar que el servicio de Asesoría Legal Comunitaria, recorre distintas localidades y barrios de la provincia, empoderando legalmente a personas en situación de vulnerabilidad social y jurídica.

Importante demanda de especialidades médicas

A diario, el Centro Provincial del Adulto Mayor, Cepam recibe 45 consultas, brindando atención médica integral a casi 200 usuarios, de los cuales 134 ya cuentan con historias clínicas. El otorgamiento de turnos para las distintas especialidades se realiza por demanda espontánea a partir de las 7:30 y desde las 14.

El director del Cepam, Luis Calvetti sostuvo que si bien, se le da prioridad a aquellos personas mayores de 60 años que no tienen obra social, todo adulto mayor puede acceder a las atenciones de Geriatría, Traumatología, Kinesiología, Odontología, Oftalmología, Nutrición, Psicología, Enfermería.

Asimismo destacó que se están desarrollando actividades en articulación con los municipios a fin de aunar esfuerzos para que el alcance del centro sea provincial.

Insisten en control médico

La titular del Programa Provincial de Adultos Mayores, Mariana Sánchez Ábalos, explicó que “considerando que Jujuy tiene un 12,5 % de población longeva”, es importante generar acciones que vayan desde la prevención y promoción de hábitos saludables hasta la asistencia para que el adulto mayor de cualquier lugar de la provincia conserve su independencia en la vida diaria y su autonomía en las decisiones.

De esta manera, instó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de los controles médicos en adultos mayores sanos para que, cuando aparezcan enfermedades crónicas prevalentes de la edad como hipertensión, diabetes, patologías osteoarticulares o a nivel mental, “el impacto de las mismas sea nulo o mínimo en términos de calidad de vida y podamos disfrutar de una vejez activa, saludable y lo más productiva posible”, dijo.