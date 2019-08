Médicos reclaman pago de guardias

Dijeron que además de la baja retribución, hace tres meses no cobran.

Profesionales médicos del Hospital "Dr. Oscar Orías" de Libertador hicieron conocer su malestar e informaron del por qué no cubren las guardias en el nosocomio.

Según dijeron, el principal motivo es la baja retribución por la cobertura de tan importante servicio, agregando que se las adeudan desde hace más de tres meses, mientras que a otros profesionales, "que vienen de afuera, se les paga automáticamente cumplida la guardia", situación que consideraron injusta.

Algunos profesionales, con varios años en el hospital ledesmense, manifestaron que nunca se vio al nosocomio como en las actuales condiciones, principalmente por la falta de recursos humanos en distintos servicios, agregando que la situación se va agravando.

Destacaron que vienen cubriendo los "huecos" desde hace años pero que no hay una solución de fondo. Son tres los médicos de planta que cubren las guardias como se puede, dijeron, agregando que no hay partera ni obstetras porque cobran poco y encima no les están pagando las guardias que se cubren con médicos itinerantes.

Manifestaron que lo ideal sería contar con 2 médicos y 2 parteras por guardia.