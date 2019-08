Asaltaron a mano armada al parque de diversiones que llegó hace días a San Pedro

Delincuentes aún no identificados por la policía, irrumpieron en horas de la noche en un parque de diversiones que llegó hace unos días a esta ciudad, y tras amenazar de muerte a personal que estaba en una casilla rodante, se alzaron con una suma de dinero no precisada y varios celulares.

Fuentes oficiosas, indicaron que el hecho se registró poco después de las 22, en el predio donde se instaló Ruth Center Park, ubicado a metros del paso nivel sobre el acceso sur y de acuerdo a la denuncia radicada por una trabajadora del parque, identificada por la policía como Paola O. (39), domiciliada en barrio Miguel Aráoz de la provincia de Salta, se supo que en ese horario, su hija identificada como Ester P. (19), se encontraba en la casilla junto a su abuela, cuando irrumpieron dos sujetos de sexo masculino, uno de ellos portando un arma de fuego tipo pistola y el otro un machete, las amenazaron de muerte, exigiendo la entrega de dinero entre otras pertenencias. Temiendo por sus vidas, ambas mujeres entregaron el dinero que tenían, pero los malvivientes gritaban que entregaran los celulares, y se apoderaron de tres aparatos marca IPhone 7 plus Red y Samsung J7, y se dieron rápidamente a la fuga, amparados en la oscuridad.

Las actuaciones, caratuladas como “Robo”, están a cargo de la Seccional 35, con la participación de la Delegación Fiscal N° 4 a cargo del ayudante fiscal Juan Carlos Baiud y la Fiscalía de Investigación de turno,