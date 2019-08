Donaron 42 mil kg de comida para unas 5 mil personas

La tarea que la fundación Banco de Alimentos lleva a cabo para abastecer a comedores y merendero con comida va en crecimiento, ya que desde febrero a julio repartieron unos 42.000 kilogramos de distintos alimentos a unas 86 instituciones de diferentes localidades a las que van cerca de 5 mil jujeños.

La institución abre sus puertas para todos los que quieran sumarse a esta tarea que realizan tres veces a la semana.

Este trabajo solidario es muy importante para los comedores, ya que los que reciben ayuda del programa de Refuerzo Nutricional que propicia el Gobierno se encuentran en un momento crítico debido a que les siguen debiendo tres meses y el monto asignado no aumenta desde el 2017.

Por ello, la fundación Banco de Alimentos no baja los brazos en su labor diaria de rescate de comidas que les donan feriantes. Al respecto, José Guanuco, referente de la institución, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "nuestro fuerte son las frutas y verduras, 33 mil kilogramos, eso se debe a que tenemos tres lugares donde hacemos rescates de estos alimentos".

Uno de esos lugares es Perico, donde hacen esta recolección desde hace un mes todos los lunes. "Ahí nos está yendo muy bien, recibimos aproximadamente, por cada lunes, unos 500 kg que son repartidos a unos 10 merenderos y comedores de esa zona", añadió.

Los martes realizan esta misma tarea en la ciudad en Monterrico a través de otro equipo que se localiza allí, donde obtienen cerca de 300 kg que son entregados a entre 8 y 10 de esas instituciones.

Mientras que los lunes, miércoles y viernes realizamos esta misma acción en el mercado de Abasto en San Salvador de Jujuy. Allí rescatan entre 600 y 700 kg por cada semana. Además reciben donaciones del Ministerio de Producción.

El martes pasado estuvieron en la Quebrada de Humahuaca, "para visitar a todas las escuelas que están a la vera de la ruta para dejar 120 kilogramos de naranjas y limones. Fuimos por escuelas de Yala, Lozano, León, Bárcena, Volcán y Tumbaya".

También realizan junto a personas de norte que se dedican a la deshidratación de frutas una tarea en conjunto, "les enviamos morrones amarillos para que deshidratan. Nuestra labor también es hacer que no se desperdicie ningún alimento por más que sea perecedero para que se aproveche", comentó Guanuco.

Esta actividad no se podría realizar sin que personas que poseen comercios en mercados donen las frutas y verduras.

Por esa razón es importante destacar la participación solidaria de estas personas colaborando con familias en situación de pobreza. Acción que se lleva a cabo desde hace más de 10 años y se va extendiendo.

Precisan donaciones

Ocho personas forman parte de la comisión directiva y hay voluntarios que colaboran a diario y que son integrantes, en su mayoría madres, de comedores y merenderos que reciben las donaciones.

Precisan donaciones de, principalmente, un vehículo para realizar los fletes desde la sede de la institución hasta los comedores que no siempre tienen el capital o el flete para transportar sus donaciones.

Hacen un llamado a la solidaridad a aquellos que cuenten con un vehículo para transportar estos alimentos.

El Banco de Alimentos está ubicado en calle 18 de Noviembre, 365 del barrio Almirante Brown, al lado del mercado. Trabajan lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.

El número para comunicarse es: 388- 154076362.

Los comedores siguen recibiendo cerca de $6



El programa de Refuerzo Nutricional a comedores que el Gobierno de la provincia les brinda sigue teniendo el mismo monto desde enero del 2017 que es de $6,85 diarios por persona. Sumado a eso, el paso sigue siendo retrasado, les deben dos meses.

Pese a que la inflación, desde el 2017 hasta la actualidad creció aproximadamente un 100%, este monto sigue siendo el mismo y esto genera además de molestia mucha preocupación en los comedores jujeños ya que cada vez les cuesta más poder brindarles alimentos a sus comensales cada día.

La Red de Comedores de Jujuy nuclea a 15 de ellos y a cada uno asisten alrededor de 150 personas, entre niños y adultos.

En ese sentido, Juan Carlos Vargas, referente de la Red de Comedores, aseguró que “parece que la alimentación de los chicos no es un tema prioritario, hay muchos gastos innecesarios y para ajustar meten el tema de los comedores”.

“No logramos que el Gobierno asuma esto como un tema serio, acá hay una decisión política, hay que ver de qué se destine más dinero para esto que es la pobreza”, añadió.

Comedor “San Pantaleón”

Como ocurre en la mayoría de los comedores y merenderos, la asistencia que brindan no solo pasa por la alimentación, sino también por otras cuestiones que son necesarias en la vida cotidiana de las familias de escasos recursos que precisan colaboración.

Al respecto, Elena Baca del centro comunitario “San Pantaleón” afirmó que “lamentablemente hay niños que no tienen ni para sus útiles escolares o para el uniforme. Sus padres no tienen para comer, menos para los útiles. Nosotros tenemos que estar viendo cómo hacemos para que ellos puedan estudiar como merecen”, señaló.

Para ayudar al comedor, la dirección es calle Arismendi esquina Peatonal 38 del barrio Malvinas y el teléfono es 4251973.