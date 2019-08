El “Orgullo Gamer” a flor de piel

Desde hace 11 años, por iniciativa de revistas españolas de tecnología y videojuegos se celebra en todo el mundo el día del “Orgullo Gamer”, con el objeto de derrumbar prejuicios y destacar al gran movimiento de gente que hay alrededor de la industria del entretenimiento electrónico, compuesto por desarrolladores, jugadores, relatores, e incluso fanáticos.

Hablar de videojuegos continúa siendo un tema tabú en muchos ámbitos, aunque con el correr de los años, el gaming como actividad profesional o laboral empezó a abrirse camino de manera considerable, y de alguna manera estalló a nivel local este año gracias a un juego en particular, el Fortnite.

En Argentina y en particular en Jujuy la actividad se resignificó. Los casos resonantes del más que joven Thiago “K1ng” Lapp”, ganador de 900.000 dólares en el mundial de Fortnite, y del jujeño Nicolás “Silver” Carrasco, como relator (caster) de la mencionada competencia para todos los países de habla hispana, terminaron de abrir las puertas gracias a la exposición lograda por la participación en el masivo evento.

Hoy todo está en manos de la sociedad en su conjunto. Las iniciativas aisladas que eran llevadas adelante por uno que otro jugador, comercio, empresa del medio, ahora se están desarrollando adelante de manera organizada y con la participación de los diferentes actores que componen el gaming en Jujuy.

Es así que el pasado fin de semana, casi sin querer, en consonancia con el Día del Orgullo Gamer, tuvo lugar en el mítico estadio Federación de Básquet la final de la Liga LOL (League of Legends) en el marco del Jujuy Gaming Day, organizado por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos Argentina región NOA (Deva NOA) Casi desafiando las reglas de los deportes “kinésicos”, los e-sports coparon las instalaciones del mítico estadio capitalino, donde los referentes locales y nacionales del gaming, y lograron la participación de un sinnúmero de personas a lo largo de todo del domingo.

La idea de que los videojuegos no estén asociados con la palabra vicio, sedentarimo, y cuestiones que pueden atentar con la salud, es el nuevo desafío que afronta la comunidad. Y en ellos está demostrarlo, abordar y promocionar con seriedad una actividad que puede traer importantes réditos, incluso económicos, para los protagonistas. La trastienda tampoco deberá quedar afuera, en nuestra provincia la industria del desarrollo de videojuegos dio sus primeros pasos, pero, a pesar de los grandes talentos e ideas, en su mayoría no tuvieron la firmeza necesaria como para prosperar, y debieron orientarse hacia otro sector del desarrollo de software, y esta nueva oleada de la industria que parece no tener techo, claman por acompañamiento.