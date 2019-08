El telefilme "Siervo Ajeno" fue rodado en El Moreno

TILCARA Terminando el rodaje de "Siervo Ajeno", conversamos con Hernán Viruez, su productor, Blas Moreau, director, y Germán de Silva, el protagonista de una historia filmada en la localidad de El Moreno. La trama tiene que ver con el combate de Quera, pero Moreau nos aclara que "no sucede durante la batalla, sino cuando se nota el conflicto entre los habitantes del lugar, un poco antes".

Nos habla de Victorina, la coprotagonista encarnada por María del Carmen Echenique, y Viruez nos cuenta que "ella es la rebelde y Evaristo representa al gobierno. Eso es lo tremendo de mi personaje", dice de Silva. "¿Cómo puede matar a su hermano por la espalda? ¿Qué le metieron en la cabeza? Reniega de toda su cultura". "Victorina -dice Viruez - es la líder rebelde, y no es un personaje histórico. El guión es de Elena Bossi, y el proyecto nace por la convocatoria del Gobierno de Jujuy con el Incaa para crear un telefilm con un hecho histórico anterior a 1.900. Nos cuenta que "Capec -Centro Andino Para la Educación y la Cultura- se propuso producir cine y lo estamos logrando de a poco. Nos faltaba la pata de la escritura, y la llamo a Elena. Nos gustaba el tema de Quera, un momento interesante de la historia, el tema del campesino, y la convencí. Ella tenía una idea para un cuento de un personaje que amanecía fuera de su choza, y la empezamos a trabajar, empezó a investigar, ver el tema de la mujer en esa lucha, y de repente me manda un guión de 80 páginas". Viruez valora que Bossi "no tiene el oficio de escribir guiones, así que fuimos buscando algo menos literario, menos teatral, más cinematográfico. Es una apuesta fuerte, una película de época. Es importante decir que tenemos muchos chicos recién egresados en la carrera de cine para quienes es su primera película, lo cual fue una apuesta para generar gente que podamos incluir en proyectos futuros, y queríamos que fueran jujeños".

Moreau subraya que "hubo mucha investigación, en la que también nos ayudó Mario Vilca, insertándonos en la filosofía andina". Viruez nos dice que "a mi no me gusta poner a trabajar a la gente hasta no tener el dinero, así que recién cuando lo depositaron, empezamos. Requería vestuarios, y hay mucho talento en los técnicos, que pueden hacer mucho con poco".

Moreau, hasta ahora documentalista, dice que "en ese género vos te adaptás a lo que ya existe y das tu visión, pero en ficción hay que crearlo todo. En cierto sentido te da más libertad, pero está en mi manera de poner la cámara, en la continuidad, en los planos secuencia". "El casting- agrega Viruez- lo hicimos con Rodolfo Pacheco, que conoce el medio teatral local. Hay no actores, de El Moreno y de Tilcara, y actores, y los dos pensamos en Germán". Blas Moreau cuenta que "Rodolfo nos ayudó en el tema de encontrar los personajes, en los ensayos".

En tanto, German de Silva dice que "conocí el lugar y para un actor, proponerle un personaje así, algo que te mueva, armar su biografía, es un desafío". Moreau nos explica que "su construcción del personaje, viniendo de Buenos Aires, es como paralela a la deconstrucción de Evaristo, que no quiere parecer puneño". Explica que "ese es el laburo del actor. El personaje se despierta varias veces a la intemperie, escarchado, y los vecinos le hacen pensar que es una especie de maldición de los ancestros, que le reprochaban sus actos. El entabla esa batalla, y para ello pide la intercesión de Santiago. Quiere ser blanco. Hay algo en el personaje como un quiebre, pero no se puede contar el final". Moreau aclara que "fue una construcción colectiva en la que cada uno puso su impronta, y esa es una de las fortalezas". "Lo que más hice fue tratar de agarrar cómo habla la gente", expresa de Silva. "Conjugan de otra manera los verbos, cortan las palabras, y pensé en lo que le pasa al personaje. Unos días antes venía de rodar en una película con una historia de los setenta, muy distinta, donde mi personaje era un policía jubilado". Nos cuenta que "eso lo terminé el viernes, y el sábado estaba viajando para acá. Hice del abogado en la serie del Tigre Verón, y un actor, que tenía que después ir a hacer otro personaje, me dice que es lo mismo pero con otra ropa. En octubre me toca hacer de un tipo que está metido en un psiquiátrico, un místico al que la hija se le va. Eso es lo hermoso de la actuación". Agrega luego que "uno se decide a tomar un trabajo, fundamentalmente, por la gente con la que trabaja. A mí, en estas épocas duras, me salvó la TV, tenés que comer. Pero puedo decirte que tengo la suerte de poder elegir bastante, y elegí el desafío".

Viruez nos dice que "viene el festival de Cine de las Alturas, y en Capec somos sede, así que vamos a presentar un work in progress. Esta semana estoy en Salta llevándosela al editor. La música la hace Carmen Balierol". Moreau habla de "una música silenciosa, una banda sonora con concepto musical, queriendo decirnos algo. Todo el sonido debe componer algo con el viento atravesando las cortaderas. Grabamos los yuyitos, las piedras golpeando con los silencios y los espacios abiertos de la Quebrada".