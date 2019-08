El "gato en la mesa", la foto viral que se convirtió en un desopilante meme

Desde hace algunas semanas salió el famoso meme de la mujer que le grita a un gato que está en una mesa, y este le responde con soberbia. La imagen se hizo muy popular y en los últimos días una catarata de memes inundó las redes sociales.

El meme apareció a mediados de mayo y consistió en dos imagenes. La foto de la mujer gritándole al gato pertenece al programa The Real Housewives of Beverly Hills, el cual es un reality show de TV. Durante el episodio, del que se cortó la imagen, la celeb Taylor Armstrong lloraba durante una pelea, mientras que su amiga Kylie Richards trataba de calmarla.

Una publicación compartida de Are You Deadass? (@ayd_podcast) el 25 Jul, 2019 a las 6:28 PDT

La contra parte, el gato, que sería el héroe de este meme es smudge_lord, un felino que de por sí ya era muy famoso desde hace tiempo en Instagram y su principal característica es que odia las ensaladas, pues hay fotos en su cuenta de Instagram donde se puede ver cómo le desagradan todos los vegetales.

Aunque, en realidad el meme nació cuando la usuaria de Twitter: ebaby, tuvo la hilarante idea de juntar las dos imagenes en una. El sentido que cobraron ambas fotos reunidas fue perfecto, y provocó que el tuit original alcance los 275 mil retuits. Mirá la primera imagen del meme aquí:

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG