Por la respuesta del gobierno, el Frente Amplio Gremial ratificó el paro para mañana

La misma será sin asistencia a los lugares de trabajo y regirá para toda la provincia. El gobierno mantuvo la oferta del 4% y la voluntad de pagar un bono de 5000 pero no fue suficiente.

Finalmente no hubo un acuerdo entre los gremios y el gobierno después de la reunión que mantuvieron ayer por mejoras salariales y laborales. De esta forma, los primeros anunciaron el paro que tenían previsto en caso de no llegar a un entendimiento.

Desde el Frente Amplio Gremial informaron que sus medidas y sus pedidos eran muy claros, por lo que no iban a aceptar otra propuesta que no sea la que ellos habían presentado. A pesar del esfuerzo del gobierno para llegar a un arreglo, la misma no fue suficiente y mañana Jujuy se verá paralizada en todas las oficinas públicas.

El gobierno había propuesto mantener el 4% para agosto, más el reintegro de un 11% para los jubilados. Además, mantener la paritaria abierta y en septiembre volver a negociar con la inflación de agosto y lo decidido a nivel nacional por el aumento del salario básico.

Asimismo, el gobierno se mostró dispuesto a pagar el bono de 5000 pesos para septiembre, dando a entender que ya se encuentran en la busca de los fondos para satisfacer este pedido.

Los gremios decidieron que no eran lo que solicitaban, por eso se procedió a seguir adelante con el paro provincial para el día de mañana.