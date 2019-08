"Es importante que la gente conozca sobre el cannabis"

Los interesados en contactarse con la asociación pueden hacerlo a través delas redes sociales "Familias Cultivando".

La iniciativa de realizar una Jornada de Cannabis Medicinal en la provincia, originalmente fue de Ismael Mamaní, el primer jujeño que consiguió que la obra social le reconozca el tratamiento con cannabis medicinal a su hija Abigail, quien padece epilepsia refractaria.

Al advertir los beneficios de este tratamiento alternativo y las dificultades que existen a la hora de conseguirlo, convocó a la asociación "Familias Cultivando" para que den una charla y orienten a las numerosas familias interesadas en conocer más acerca del cannabis.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Mamaní se mostró sorprendido por la decisión de la Facultad de Ciencias Agrarias de suspender la charla.

Según explicó, "la jornada estaba programada con tiempo, tuvimos el visto bueno desde un comienzo por eso estábamos tranquilos y cuando estábamos por empezar nos dijeron que no estábamos autorizados para hacer la charla. Realmente nos sorprende porque incluso se hizo la convocatoria en todos los medios y no nos dijeron nada. Es una lástima porque queríamos informar a la sociedad acerca del cannabis medicinal".

"Le salvó la vida a mi hija"

Durante la tarde de ayer, Mamaní compartió su experiencia y relató la historia de su hija Abigail.

"El cannabis medicinal le salvó la vida a mi hija, ha hecho cosas impresionantes en nuestra vida. Mi hija tiene epilepsia refractaria y no había ningún fármaco que le hiciera perder las crisis. Mi hija tenía 300 crisis por día, una vez que el cannabis medicinal entró en la vida de Abigail las crisis comenzaron a mermar. El primer día bajaron a 150 crisis, al otro día a 80 crisis y al otro día a 10 crisis. Los médicos no sólo de acá de Jujuy, sino los del hospital Garrahan no lo podían creer. Cuando me preguntaban qué le di y les hice ver que era aceite de cannabis, casi me hacen un juicio", contó.

A partir de su vivencia, aseguró que trata de ayudar a otras familias que padecen la misma situación con otras patologías, a fin de acercarlos al aceite de cannabis. "Es importante que la gente conozca acerca del cannabis, es por eso que siempre que puedo trato de orientar a la gente y contarle mi experiencia", dijo.

Jujuy es la primera provincia del país habilitada legalmente para cultivar cannabis con fines de uso medicinal.