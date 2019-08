"Nuestro sueño es poder estar en Cosquín"

La banda Los Tipitos encaró un nuevo desafío en su carrera profesional y lanzó un disco íntegramente dedicado el folclore nacional. El material se titula "De Mi flor" y ya está disponible en todas las disquerías y plataformas digitales. El guitarrista del grupo argentino en contacto con El Tribuno de Jujuy se refirió a la flamante producción, donde indagan territorios desconocidos para ellos pero desde su particular punto de vista.

Los Tipitos lanzaron "De mi flor", disco en el que incursionan en el folclore argentino. Así el ahora trío integrado por Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Walter Piancioli se puso en manos del experimentado Lucho González, quien trabajó para grandes artistas como Mercedes Sosa y Chabuca Granda, para que le diera un color bien folclórico a las canciones. Eligieron tres temas de Atahualpa Yupanqui: "Canción para Doña Guillermina", "Los hermanos" y "Las cruces" y canciones de Robustiano Figueroa Reyes, más siete temas inéditos compuestos en letra y música por Los Tipitos.

El guitarrista de la banda, Raúl Ruffino habló con El Tribuno de Jujuy sobre el nuevo disco y los nuevos rumbos de la agrupación.

¿Cómo definirían este nuevo material?

Este es un disco de folclore, el primero que le dedicamos íntegramente al género porque Los Tipitos siempre en nuestros discos de rock o pop incluimos algunas propuestas distintas un tango, una chacarera, chamamés o ritmos litoraleños. Pero esto es otra cosa encarar un disco completo de folclore es diferente.

¿Cómo se prepararon para este disco?

Trabajamos mucho, hicimos una gran tarea de investigación, leímos y nos pusimos a componer, todo surgió por sugerencia de Alberto Moles (director de su sello discográfico Pop Art), porque él veía que la banda no estaba encasillada en un género si bien hacemos rock o pop nunca pertenecimos a un lugar específico, de hecho solo fuimos una sola vez al Cosquín Rock y sin embargo vamos seguido a fiestas populares, entonces el leyó muy bien que Los Tipitos podríamos estar en la frontera de los dos géneros a lo "León Gieco" si se quiere. Encaramos esto y nos pusimos a componer y después de tener las canciones nos faltaba la identidad folclórica porque si bien el folclore evolucionó bastante como Los Huayra que tienen baterías y guitarras eléctricas y lo hacen muy bien, nosotros queríamos volver a esa tierrita que tiene el parche y la madera.

¿Les gusta el folclore o es un desafío que se impusieron?

Hay algo de desafío porque cuando te ponés a hacerlo seriamente descubrís que es un mundo infinito, que es hermosa la música y riquísima en estilos, cambia por región. Yo particularmente soy nacido en Resistencia, Chaco tengo cuna folclórica porque fui a la escuela de folclore de chico y bailaba malambos, cantaba y en casa se escuchaba a Landricina, a Zitto Segovia, a Los Chalchaleros, a Los Tucu Tucu, así que todo eso mamado en la niñez ahora me sirvió. Cuando Lucho González (director artístico del disco) llegó para producir pensó que se iba a encontrar con unos rockeros que no iban a saber nada de nada, que no iban a entender, que les iba a costar el 6x8 (métrica musical típica del folclore argentino) y se dio cuenta que había uno que tenía la mano derecha bien, que rasgaba correctamente chacarera. Así y todo hacerlo seriamente, hacerlo a conciencia es muy difícil hay que volver a estudiar. Así lo hicimos para redescubrir nuestros instrumentos una chaya por ejemplo si bien es parecida a una cueca o a una zamba tiene otra cosita y eso hay que investigarlo para que suene bien. Así que lo hicimos a conciencia y descubrimos que hay un sinfín de ritmos y géneros maravillosos para explorar.

Los invitados

El disco tiene invitados a artistas reconocidos del folclore nacional como Abel Pintos, El Chaqueño Palaveccino, Peteco Carabajal, Lito Vitale, Franco Luciani, dúo Orozco Barrientos, entre otros. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

La verdad maravilloso, nos sentimos bendecidos por haber trabajado con estas personas como El Chaqueño o Peteco con quienes no teníamos mucho contacto. A Abel lo conocemos de chiquito porque cuando él a los 13 años firmó con el sello de León Gieco "Cañada discos", nosotros hicimos nuestro primer disco también ahí y tenemos relación desde entonces y siempre quedó como un cariño pero nunca pudimos concretar algo juntos, por estar en distintos géneros, pero ahora se dio, vino muy brindado, maravilloso, divino. Lo mismo con Lito Vitale y los demás, fue una experiencia increíble, con gente talentosísima de nuestra música argentina y sentimos que nos dieron la bienvenida, que nos dieron una palmada en la espalda. Nos sentimos muy bien.

TAPA DEL DISCO/ PRIMERA PRODUCCIÓN DE FOLCLORE DE LA BANDA

¿Ahora van a tocar en festivales folclóricos o en festivales de rock?

En los dos, no hay diferencias se puede tocar rock en un festival folclórico y folclore en uno de rock, es bueno llevar música también a lugares donde no la escucharías habitualmente. Así que si vamos a uno de rock pelamos el bombo y la criolla y se prenden fuego y en uno de folclores cuando hay que tocar rock también lo hacemos. Estuvimos en el Festival Trichaco" que organiza el Chaqueño Palavecino y nos encantó.

¿Visitaron ya Jujuy? ¿Qué recuerdos tienen de nuestra provincia?

Fuimos un par de veces a tocar en festivales y los recuerdos son hermosos, fuimos a Tilcara, estuvimos en Capital. Recuerdo los hermosos paisajes y la comida es especial una ricas empanaditas de queso y cebolla que disfrutamos y un plato de llama a la cerveza que comimos en algún lugar. Riquísimo. Y la gente es muy brindada así que tenemos recuerdos maravillosos de esos pagos.

¿Piensan volver a Jujuy pronto?

Todo depende de cómo se vaya dando esta gira, nuestra intención es recorrer todo el país, difundir en todos los lugares que se puedan esta nueva veta que descubrimos y queremos compartirla con todos, así que espero que muy pronto salga alguna fecha por allá.

¿Cuáles son sus proyectos más próximos?

Vamos a tratar de difundir este disco, vamos a tocar donde podamos. Nuestro sueño es poder estar en Cosquín. Y seguimos investigando la música argentina y latinoamericana para un próximo disco. Estamos componiendo cositas porque nuestro próximo material irá por eso lado.