Impidieron realizar Jornada de canabbis medicinal

La asociación "Familias Cultivando" Argentina realizó ayer la primera Jornada de Cannabis Medicinal en la provincia, actividad que contó con una gran convocatoria de personas interesadas en conocer más acerca de la temática. Llamativamente el evento debió cambiarse de lugar debido a que en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde originalmente estaba previsto realizarse, les exigieron no hablar de autocultivo, por cuanto es una práctica ilegal. Los organizadores trasladaron la propuesta al parque Xibi Xibi, donde finalmente se hizo la actividad.

Pese a que es ilegal el cultivo de marihuana, cada vez se popularizan más los beneficios del consumo del aceite de cannabis para el tratamiento de ciertas enfermedades, por lo que crece el interés en la comunidad. Esto quedó reflejado en la importante cantidad de personas que asistieron ayer a la primera Jornada de Cannabis Medicinal que, debió cambiarse de lugar y finalmente se concretó en el parque Xibi Xibi.

Es que si bien, desde un principio el evento debía realizarse en la Facultad de Ciencias Agrarias, momentos antes de iniciarse se les informó a los organizadores que no podrían hacerlo en la medida en que aborden cuestiones vinculadas al cultivo ya que esta práctica es ilegal. Así lo explicó Mariana Ríos, una de las referentes de "Familias Cultivando" de La Plata, quien se mostró sorprendida por lo ocurrido y aseguró que "si bien teníamos todo listo, la secretaria de la facultad nos dijo que no podíamos hablar autocultivo, que solo podíamos hablar de cannabis medicinal pero no podemos hablar de cannabis medicinal sino viene de la mano del autocultivo, que es lo que casualmente venimos a difundir y antes de que digamos algo por orden del decano de la facultad se suspendió la charla. Es por eso que decidimos trasladarnos hasta el parque para poder contar experiencias y sobre todo que hablen los médicos ya que no hay muchos médicos en Jujuy que conozcan del tema".

Ante lo sucedido, Ríos manifestó su preocupación por cuanto consideró que "hubo una clara censura" respecto a un tema sensible, especialmente "en una provincia en la que hay una plantación de cannabis legal para la exportación. Cómo puede ser que no nos permitan a nosotros, que somos profesionales de la salud y activistas, difundir el cultivo de canabbis medicinal, lamentablemente parece que en Jujuy el cannabis es solo comercial y no para las personas comunes que lo necesitan para salir adelante, para aliviar el dolor y para tratar patologías sin tener efectos secundarios".

Por otra parte, advirtió una notable falta de información por parte de la gente respecto del cannabis, como así también el poco compromiso de los profesionales de la salud. "Se nota que hay un retraso en la provincia en materia de cannabis medicinal. La gente demanda información que acá claramente no se la quieren dar", dijo a la vez que destacó la importancia de que la gente pueda tener acceso al aceite de cannabis que "sirve para tratar más de 45 patologías, como Alzhéimer, Parquinson, Fibrosis Quística, Fibromialgia, es por eso que es tan importante el autocultivo, ya que de forma legal no lo podemos obtener".

Finalmente remarcó que el aceite de cannabis permite hacer un tratamiento alternativo, natural, que no tiene efectos secundarios y se puede plantar en el patio de la casa.