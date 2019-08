En enero del 2020 Jujuy tendrá Servicio Cívico Voluntario

En enero del próximo año se llevará adelante en nuestra provincia el Servicio Cívico Voluntario en Valores dirigido a jóvenes de entre 16 a 20 años de edad. El proyecto apunta a formar en oficios a quienes no estudian ni trabajan. Además, fortalecer sus capacidades para aspirar a objetivos y llevar adelante sus proyectos de vida.

El sistema, a nivel nacional, está destinado -en esta primera etapa- a 1.200 jóvenes que se inscribieron en Santiago del Estero, Río Negro, Córdoba y Buenos Aires (San Miguel, La Matanza y Mercedes).

El programa al que tendrán acceso los jóvenes consta de cinco talleres "Promoción para la salud", "Liderazgo y trabajo en equipo", "Construcción de la ciudadanía", "Prevención y reducción de riesgos ante situaciones de desastres", y "Orientación vocacional e inmersión al mundo educativo y laboral".

El coordinador nacional del Servicio Cívico Voluntario en Valores, Daniel Barberis, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, explicó que se encuentra en un acuerdo avanzado con la Federación de Bomberos Voluntario de la Argentina para que las sedes e infraestructura que Bomberos Voluntarios tenga en cada provincia sean utilizadas para llevar a cabo el proyecto en su segunda etapa, a partir de enero del 2020.

De esta manera, planteó que en el caso de nuestra provincia, si existiera la posibilidad de articular con alguna organización religiosa o institución que pueda ceder el lugar, se llevaría a cabo el programa sin ningún inconveniente. Ejemplificó así que la sede que hoy funciona en La Matanza (Buenos Aires) fue dispuesta por el obispo de la Casa de Retiro "Cura Brochero".

"La idea es que cualquier organización seria que pueda poner a disposición su infraestructura realizaremos la inscripción y la ejecución del programa", sostuvo.

Si bien, los interesados en participar pueden anotarse en forma online a través de www.argentina.gob. ar/ServicioCivicoVoluntarioenValores, hasta el 25 del corriente, el coordinador resaltó que los jóvenes de todo el país tienen respuesta, pero en este caso se está priorizando a las seis sedes de la Gendarmería.

"A mediados de septiembre estaremos culminando con la primera etapa y luego nos pondremos a trabajar para ampliar el programa en todo el país", sostuvo.

Cabe mencionar que el servicio ofrece oportunidades de capacitación a jóvenes para que, en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías.

"No es colimba encubierta"

El anuncio del programa nacional que recientemente se está llevando a cabo en seis provincias fue tergiversado por algunos medios de comunicación, en especial por sus supuestas similitudes con el Servicio Militar Obligatorio, que llegó a su fin 25 años atrás. En este punto Barberis, indicó que no existe ninguna semejanza entre ambos, reiterando que el proyecto se trata exclusivamente de un Servicio Cívico Voluntario en Valores.

"En los cinco ítems académicos que se están planteando no hay ninguno que tenga que ver con la formación militar, esto no es una colimba encubierta", resaltó.

Deserción escolar y mercado del trabajo en Argentina

El fenómeno de los jóvenes fuera de la escuela y del mercado de trabajo no es un problema exclusivo de Argentina, sino un drama que se extiende al resto de América Latina y el Caribe, con consecuencias desafiantes. En nuestro país, para aproximadamente más de un millón de jóvenes de entre 18 y 25 años, el horizonte no se ve muy claro.

Según estudios del Ministerio de Producción y Trabajo, en Argentina reflejan las problemáticas de la juventud para su inserción laboral y señala su vinculación con la pobreza y la educación.

En otros parámetros se analiza la desocupación, la precarización de las fuentes de empleo y también aquella porción que no sólo no está dentro del mercado de trabajo sino que tampoco estudia. Las dos terceras partes son mujeres. El 48,5% vive en hogares bajo la línea de pobreza y un 80,7% pertenece a hogares que se ubican en los dos primeros quintiles del ingreso per cápita familiar, es decir, que 8 de cada 10 de estos jóvenes pertenecen a hogares de muy bajos recursos.

Este grupo es el que presenta la mayor proporción de población que no finalizó la educación secundaria (57,6%), con lo cual la dificultad para insertarse en el mercado de trabajo resulta aún mayor.

Estudiosos del tema señalan que la situación de esta población es compleja, porque los jóvenes que quedan fuera del sistema se marginalizan y viven situaciones límites.

"Hay confianza"

Consultado sobre la visión ante la importante demanda de jóvenes que en nuestra provincia buscaron ingresar a un servicio policial o de seguridad, Barberis planteó que a medida en que las instituciones policiales salen del "cono de sombra" de hacer todo en secreto y para la construcción de la democracia y la República "se vuelve a recuperar la confianza que tuvieron hasta la década del ‘70 del siglo pasado".

Señalando así que hay un mayor nivel de confianza en las fuerzas policiales que a comparación de gobiernos anteriores, "que hacían una exacerbación de la confrontación con las fuerzas de seguridad" y mencionó más adelante también que los jóvenes buscan tener un trabajo concreto y permanente, cobrar todos los meses un sueldo y "no tener sobresaltos de esa índole".